Mąż zmusił aktorkę PRL-u do porzucenia kariery?! "Schował ją przed ludźmi"

Joanna Szczerbic: Mogła zostać jedną z największych gwiazd PRL-u

W latach 60. Joanna Szczerbic była na fali wznoszącej. Ślicznej blondynce wróżono wielką karierę. Znawcy kina byli przekonani, że bez żadnych przeszkód wejdzie do panteonu polskich gwiazd. Gdy związała się z reżyserem Jerzym Skolimowskim, wydawało się, że nic nie zaszkodzi jej karierze. Została bowiem muzą jednego z największych wizjonerów polskiego kina. Jednak Szczerbic zagrała jeszcze w kilku filmach i całkowicie zniknęła z ekranów. Mówiono, że mąż schował ją przed światem. Jaka była prawda?

Joanna Szczerbic przyszła na świat 13 czerwca 1941 w Staszkowie. Aktorstwo studiowała na łódzkiej filmówce. Blondynka o niebieskich oczach robiła ogromne wrażenie na kolegach z uczelni. Ona pozostawała obojętna na ich zaloty. Skupiała się na grze. Na ekranie zadebiutowała na ostatnim roku studiów w "Mansardzie" Konrada Nałęckiego. Rok później zagrała u Sylwestra Chęcińskiego w filmie "Agnieszka 46", gdzie partnerowała Leonowi Niemczykowi. Miała szczęście do aktorskich partnerów. W "Jutro Meksyk" zagrała u boku niezapomnianego Zbigniewa Cybulskiego.

W 1966 roku rozpoczęła się jej współpraca z Jerzym Skolimowskim. Reżyser dostrzegł ją już podczas studiów. Jednak piękna Joanna nie dawała mu żadnych szans. Przez kilka lat nie mieli ze sobą kontaktu. Skolimowski związał się Elżbietą Czyżewską. Aktorka zawsze twierdziła, że wzięli ślub. Jej wybranek zaprzeczał, ale przyznał, że ich związek był wyjątkowo burzliwy. Czyżewska porzuciła go dla dziennikarza Davida Halberstama. Z kolei reżyser znalazł pocieszenie w ramionach Szczerbic, która po latach postanowiła dać mu szansę.

Pobrali się w 1965 roku. "Jak kobieta odmawia tak długo, to potem 25 lat małżeństwa przelatuje, jak z bicza strzelił" - stwierdził reżyser w jednym z wywiadów. Rok później do kin trafił pierwszy film pary - "Bariera". Premiera kolejnego wspólnego projektu, "Ręce do góry", została wstrzymana przez cenzurę. Urażony Skolimowski zdecydował się wyjechać z kraju. Żonę podobno nie dał żadnego wyboru. O wyjeździe zdecydował za nią.

Przez 25 lat małżeństwa Joanna wybaczyła mężowi wiele grzechów. Fani jej talentu oraz znajomi byli przekonani, że będzie gwiazdą zagranicznych filmów Skolimowskiego. Tak się nie stało. Po 1968 roku przestała pojawiać się na ekranie. Wyjątkiem były dwie produkcje męża - "Wrzask" z 1978 roku oraz "Najlepszą zemstą jest sukces" z 1984. Porzucenie aktorstwa przez Szczerbic wiązało się z założeniem rodziny. To właśnie w 1968 roku na świat przyszedł pierwszy syn pary, Michał. Dwa lata później pojawił się Józef.

Joanna Szczerbic: Przez męża porzuciła karierę?

Jerzy Skolimowski twierdził, że jego żona sama podjęła decyzję o zakończeniu kariery. "Wychodząc za mnie, z ulgą oświadczyła, że już nie musi uprawiać aktorstwa, że chce być żoną i matką. Nigdy nie czuła filmowego powołania i nie ceniła sobie zawodu aktorki" - mówił w "Gazecie Wyborczej". Co więcej, według niego Joanna Szczerbic nigdy nie przepadała za aktorstwem. Studia na filmówce miała wybrać na przekór rodzicom, którzy chcieli by kontynuowała rodzinna tradycję prawniczą. "Joanna nie ceni sobie zawodu aktorki" - stwierdził Skolimowski.

Innego zdania był Jan Włodarczyk. Stwierdził wręcz, że to właśnie ceniony reżyser sprawił, że utalentowana aktorka przestała pojawiać się w filmach. "Jerzy był niezwykle zazdrosny o swoje produkcje i o swoją żonę. Szkoda jej. Joanna Szczerbic to była jedna z ciekawszych aktorek i ciekawszych twarzy... Wywiózł ją, schował przed ludźmi. Mało ludzi zdaje sobie sprawę, że to nie ona się wycofała. Skolimowski nie wiadomo dlaczego blokował ją" - wyznał przed laty producent filmowy.

Joanna Szczerbic i Jerzy Skolimowski tworzy związek daleki od ideałów. Zapracowany artysta nie poświęcał zbytniej uwagi swoim dzieciom. Podobnie zresztą jak aktorka. Michał Skolimowski w rozmowie z "Newsweekiem" wyznał, że w razem z bratem byli w dzieciństwie zaniedbywani.

"Matka nie dawała nam poczucia bezpieczeństwa, bo sama czuła się zagrożona, gdy ojciec latał po świecie. Pracował nad filmami i był nieobecny. Nieobecność ojca wpłynęła szczególnie na Józefa, bo ja urodziłem się dwa lata wcześniej, kiedy rodzice przeżywali jeszcze miodowy okres swojego związku. Józef nie miał tego początku, który mógłby mu dać fundamentalne zaplecze" - mówił.

Skolimowski za to chętnie wdawał się w przelotne romanse. Żona bardzo długo wybaczała mu zdrady, ale po 25 latach w końcu powiedziała: "dość". W rozmowie z Wyborczą twórca "IO" posypał głowę popiołem: "Joanna, moja żona i matka moich dwóch synów, to jedna z najważniejszych kobiet w moim życiu. Rozwiodła się ze mną, bo lekkomyślnie wdawałem się w różne niepotrzebne sprawy, a ona była zbyt ambitna, by to tolerować".

Po ostatecznym rozstaniu aktorka wróciła do Polski i zamieszkała w Łebie. Tam założyła firmę budowlaną. "Ma nowy zawód, próbuje sił w biznesie, założyła firmę, która buduje domy" - mówił o niej były mąż w 2001 roku. Synowie artystycznego małżeństwa poszli w ślady ojca. W 2012 pracowali wspólnie nad filmem "Ixjana" z Magdaleną Boczarską i Anną Dereszowską w rolach głównych. Produkcja postawała w Indiach. Józef Skolimowski zmagał się z depresją. Wyjazd do Indii miał być odskocznią od problemów. Podczas pobytu niespodziewanie zachorował i trafił do szpitala. Zmarł w wyniku sepsy. Joanna nigdy nie pozbierała się po śmierci młodszego syna. Zmarła niecałe dwa lata po nim. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim u boku syna.

