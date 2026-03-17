Mery Spolsky ZASZALAŁA na ściance. Wyrazisty dekolt to początek odważnej stylizacji

Kim jest Mery Spolsky?

Mery Spolsky to Maria Żak (rocznik '91), córka Arkadiusza Żaka (basisty m.in. u Maryli Rodowicz), co tłumaczy jej techniczne ogarnięcie instrumentów. To nie jest "wokalistka", to jednoosobowa korporacja: sama produkuje bity w Abletonie, pisze teksty, projektuje ciuchy i reżyseruje klipy. Zaczynała w rockowych składach (Różowe Czuby), ale polski rynek zachwyciła dopiero w 2017 roku płytą "Miło było Pana poznać", gdzie wprowadziła autorski patent na tekstowy recycling - tnie słowa, zapętla je i robi z nich perkusję.

Mery to dziś naczelna skandalistka od ciałopozytywności. W 2021 wydała książkę Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj, którą przerobiła na multimedialne show, a w 2023 uderzyła albumem Erotik Era. Tam już nie ma metafor - jest techno, house i teksty o masturbacji, seksie i wywaleniu stanika przez okno. W 2025 roku zgłosiła się do polskich preselekcji do Eurowizji 2026. W trakcie z powodu startu Izraela postanowiła się wycofać z udziału w wydarzeniu. Ogłosiła to podczas jednego ze swoich koncertów.

Gala Superbohaterka Wysokich Obcasów 2025 odbyła się w poniedziałek, 16 marca 2026 roku, w Teatrze 6. Piętro w Warszawie. To finał plebiscytu, w którym redakcja i czytelnicy nagradzają kobiety za odwagę, empatię i zmienianie polskiej rzeczywistości.

Jedną z gościń tej gali okazała się właśnie Mery Spolsky. Wokalistka pojawiła się na ściance w dosyć odważnej stylizacji. Na siebie miała narzuconą dosyć luźną i szeroką czerwoną kurtkę, która dopinała się tylko przy brzuszku. Pod kurtką znajdował się stanik/strój kąpielowy - delikatnie prześwitujący. Spódnica czarna i asymetryczna - jedna noga była zakryta, druga prawie odkryta. Całość spinały klasyczne szpilki z zapięciem na kostce.

28