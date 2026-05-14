Alicja Szemplińska zniknęła z czwartkowej rozpiski Eurowizji 2026? Znamy powód

Jubileuszowa, 70. odsłona Eurowizji - jednego z największych muzycznych widowisk świata - po raz kolejny przyciąga przed ekrany rzesze fanów w Europie i poza nią. Tegoroczne święto muzyki w Wiedniu odbywa się jednak w cieniu sporych kontrowersji i bojkotu związanego z aktywnym udziałem Izraela w stawce. Emocje po pierwszym półfinale wciąż nie opadły, a muzyczny świat przygotowuje się do drugiego etapu eliminacji, który ostatecznie wyłoni wszystkich finalistów. Część widzów może jednak zastanawiać się, dlaczego 14 maja na wiedeńskiej scenie nie zobaczymy Alicji Szemplińskiej.

Alicja Szemplińska: dlaczego nie zaśpiewa na Eurowizji 14.05.2026?

Brak polskiego akcentu podczas czwartkowego koncertu ma bardzo pozytywne podłoże – nasza reprezentantka ma już zagwarantowane miejsce w finałowym starciu. We wtorkowy wieczór Alicja Szemplińska znalazła się w gronie dziesięciu najwyżej ocenionych wykonawców, co otworzyło jej drogę do sobotniego Wielkiego Finału. Podczas gdy 14 maja wokaliści z piętnastu krajów będą rywalizować o pozostałe dziesięć biletów, triumfatorzy wtorkowych zmagań mogą pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. Szczęśliwcy z 12 maja mają możliwość śledzenia czwartkowego show z trybun, zza kulis lub spędzenia tego czasu na regeneracji. Reprezentantka Polski zaprezentuje swój utwór dopiero 16 maja, w drugiej połowie koncertu finałowego. Przed nią jednak jeszcze trzy niezwykle ważne próby generalne, ze szczególnym uwzględnieniem tej, którą wnikliwie oceniać będą profesjonalni jurorzy.

14

Eurowizja 2026. Kto zaśpiewa w czwartek? Uczestnicy drugiego półfinału

Czwartkowy wieczór to czas zmagań reprezentantów piętnastu państw, którym na scenie będą towarzyszyć trzej artyści z krajów mających bezpośredni awans do finału. Kolejność startowa drugiego półfinału gwarantuje ogromną różnorodność muzyczną i spore emocje do samego końca. Kolejność występów prezentuje się następująco:

01 - Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

02 - Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"

03 - Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

04 - Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"

05 - Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Francja: Monroe - "Regarde !"

06 - Armenia: Simón - "Paloma Rumba"

07 - Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"

08 - Cypr: Antigoni - "Jalla"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"

09 - Łotwa: Atvara - "Ēnā"

10 - Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

11 - Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

12 - Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"

13 - Albania: Alis - "Nân"

14 - Malta: Aidan - "Bella"

15 - Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w arenie Wiener Stadthalle. Organizatorem jubileuszowej imprezy została austriacka telewizja publiczna ORF, której reprezentant JJ z utworem "Wasted Love" zwyciężył ubiegłoroczny finał w Bazylei.

20