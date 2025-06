Mężczyzna dodatkiem do kobiety? Małgorzata Rozenek szokuje. "Chyba że zrobi coś masakrycznego"

Małgorzata Rozenek-Majdan to bez wątpienia jedna z najbardziej wyrazistych postaci rodzimego show-biznesu. Przez lata przeszła drogę od „żony znanego aktora” do rozpoznawalnej influencerki, prowadzącej różne programy i zaradnej przedsiębiorczyni. Często gości na branżowych imprezach, ale równie aktywnie działa w mediach społecznościowych – pokazując zarówno rodzinne chwile, jak i efekty treningów. Tym razem jednak skupiła się na czymś innym niż siłownia. W podcaście „Rezultaty” została zapytana o to, czy kobiety w show-biznesie są bardziej krytykowane. Odpowiedź była zaskakująco bezpośrednia: – W show-biznesie jest tak, że kobiety mają łatwiej, bo gazety z kobietą na okładce sprzedają się dużo lepiej, czytelników portali dużo bardziej interesują losy kobiet - stwierdziła.

Gdy prowadzący dopytał, skąd taki schemat wynika, Rozenek odpowiedziała, że głównymi odbiorcami treści są same kobiety. I dodała coś więcej, co wywołało różne emocje w mediach społecznościowych.

– Mężczyźni pojawiają się wyłącznie wtedy, kiedy biorą ślub z jakąś kobietą, rozwodzą się z jakąś kobietą, stają się ojcem dziecka jakiejś kobiety albo zrobią coś masakrycznego - podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Refleksja Małgorzaty Rozenek-Majdan może się wydawać kontrowersyjna, ale jednocześnie pokazuje sposób, w jaki budowane są narracje wokół celebrytów. Kobiety – jako bohaterki tabloidów – dominują w nagłówkach, ale ich popularność często bywa okupiona presją. Dalsza część wypowiedzi była jeszcze bardziej gorzka. Rozenek przyznała, że choć kobiety łatwiej przyciągają uwagę, to jednocześnie bardzo trudno jest im tę uwagę przekuć w trwałą pozycję. Od kobiet oczekuje się perfekcji, podczas gdy mężczyźni... mają taryfę ulgową.

– Kobiety jest dużo łatwiej strącić. To jest trochę jak w rodzicielstwie. Matka musi być naprawdę idealna, żeby była uznana za optymalną matkę, natomiast tato wystarczy, że weźmie dziecko raz na tydzień na plac zabaw i już jest super tatusiem - stwierdziła Rozenek.

To porównanie przenosi zawodowe wymagania na grunt codzienności – pokazując, że mechanizmy oceny w show-biznesie są odbiciem społecznych oczekiwań. Małgorzata Rozenek nie pierwszy raz dzieli się przemyśleniami dotyczącymi swojej drogi i miejsca kobiet w mediach. Tym razem jednak zamiast motywacyjnych haseł, padły refleksje bardziej gorzkie, a momentami bolesne. Chciała najwyraźniej pokazać, że za sukcesem medialnym kryje się presja, której nie każdy jest świadomy.

Czy Małgorzata Rozenek-Majdan ma rację? Czy rzeczywiście kobiety w polskim show-biznesie mają jednocześnie „łatwiej” i „trudniej”? Z pewnością jej słowa dadzą wielu osobom do myślenia.

