Michael Patrick Kelly wraca do Polski! Kiedy i gdzie zagra legendarny muzyk The Kelly Family?

Michael Patrick Kelly zagra w Polsce! Gdzie i kiedy?

Po przebojowych singlach "Beautiful Madness" i "Throwback", które podbiły międzynarodowe listy przebojów, nadchodzi piąty studyjny album Michaela Patricka Kelly’ego "B•O•A•T•S Based On A True Story". I to właśnie z repertuarem najnowszego albumu i największymi hitami swojej wieloletniej kariery artysta przybywa do Polski na energetyczne plenerowe koncerty. Koncert B•O•A•T•S to możliwość doświadczenia na żywo wielkiego muzycznego talentu i zatracenia się w piosenkach, z których każda to emocjonująca historia, pełna prawdziwych doświadczeń z życia wziętych.

Artysta zagra w Polsce dwa koncerty: w Opolu - 15.09.2023 i Sopocie - 16.09.2023. Bilety wciąż są dostępne w sprzedaży.

Michael Patrick Kelly - kim jest?

Charakterystyczny 4-oktawowy głos Michaela Patricka Kelly'ego, jego talent do pisania piosenek, umiejętności znakomitego muzyka, wyczucie producenta, a także jego życiowe doświadczenia jako dziecięcej gwiazdy, nastoletniego idola, mnicha, męża i gwiazdy rocka, która powraca na wielkie sceny w niespotykanym stylu – to wszystko składa się na jego wyśmienitą twórczość i pełne emocji utwory.

