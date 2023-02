Otarcia i poobijane żebra - praca na planie serialu „Korona Królów. Jagiellonowie” wymaga poświęceń!

Syn Zenka zabrał narzeczoną do Wenecji!

Majdan po śmierci mamy przerywa milczenie. Ludzie pokazali mu, co myślą! Aż się łezka w oku kręci

"Widzimy same zalety"

Po sukcesie opartego na dziejach historii Polski serialu „Korona Królów” przyszedł czas na jego kontynuację. Po Piastach i Andegawenach na tron wkraczają Jagiellonowie z Władysławem Jagiełło na czele (w tej roli Sebastian Skoczeń, 41 l.). „Korona Królów. Jagiellonowie” to wciągająca opowieść o miłości, wojnie, zdradzie, ludzkich namiętnościach i wielkiej dynastii. Twórcy serialu zadbali, żeby wszystko wyglądało jak najbardziej realistycznie. Już kilka miesięcy temu hale nagraniowe TVP zamieniły się w prawdziwe średniowieczne miasteczko, po którym poruszali się aktorzy ucharakteryzowani na daną epokę. Latem bywało naprawdę gorąco. Michał Chruściel ujawnił nam kilka zakulisowych sekretów. Opowiedział o swoich poświęceniach dla roli. Jak radził sobie z upałami, a potem z mrozem? - Najpierw graliśmy w halach, więc nie marzliśmy, gdy zrobiło się ciepło i wyszliśmy na zewnątrz, ale ja nie narzekam na upał, bo bywało gorzej. Miałem nawet scenę, gdzie mój bohater musiał wejść do jeziora i zachwycać się piękną wiosną, podczas gdy ekipa była w kurtkach – zdradza Chruściel. - Latem nie było komfortowo w długich włosach i zbrojach. Między scenami wietrzyliśmy się - wspomina aktor. Przyznaje, że jego rola wymagała ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. Nie obyło się też bez drobnych kontuzji. - Bez kontuzji się nie obyło, ale na szczęście nie były groźne. Otarcia i poobijania rąk, trochę pobijane żebra. Głównie takie kontuzje odnosimy przy okazji nauki fechtunku. Podczas nauki jazdy konnej zdarzają się poobijane pośladki, m.in. od szybkiego galopu - opowiada artysta, który swojego bohatera podsumowuje dość surowo. - To postać skrajnie negatywna w tym serialu. Buntownik, pijak, awanturnik, intrygant. Krótko mówiąc antybohater – wymienia aktor.

Więcej w materiale wideo

Michał Chruściel z serialu „Korona Królów. Jagiellonowie” o staropolskich przekleństwach! Mocne słowa! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.