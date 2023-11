Michał Szpak niczym Tarzan pręży się przy wodospadzie

Michał Szpak wyjechał do Aryki by odpocząć i spełnić jedno ze swoich marzeń, a relacjami z wyprawy dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Choć nie ma ich zbyt wiele, to są bardzo interesujące. W najnowszej relacji Michał wrzucił zdjęcie, do którego pozuje na tle wspaniałego wodospadu. Skąpo ubrany artysta z rozwianymi długimi włosami, prezentuje się na tle skał niczym Tarzan. Widoki w tle również zapierają dech w piersiach.

Szpak spełnia marzenie o wizycie na Safari. Apeluje do fanów

Z kolei we wpisie na Facebooku pokazuje migawki z wyprawy na Safari. Zdradził też, że to było jego wielkie marzenie. "Zobaczyć świat dopóki jeszcze istnieje! Dzisiaj spełniłem swoje kolejne marzenie - SAFARI" - czytamy we wpisie zobrazowanym świetną fotką artysty ze z dziko żyjącym słoniem niemal na wyciągnięcie ręki. Piosenkarz jest wielkim miłośnikiem natury, więc skorzystał z nadarzającej się okazji, by przypomnieć fanom, że wszyscy mają wpływ na to, jak wygląda otaczający świat. "Mimo że parki narodowe są o wiele lepiej strzeżone i kłusownictwa wydaje się mniej, to jednak populacja dzikich zwierząt spada w niewyobrażalnym tempie. Tylko od nas zależy, jak wpłyniemy na zmiany klimatu i czy uda nam się ocalić świat dzikich zwierząt!" - upomina z troską.

Piękna blondynka u boku Szpaka to Paulina Biernat. Znają się TVN-u

Na kolejnym zdjęciu widzimy, że Michał Szpak nie podróżuje po Afryce samotnie. Towarzyszy mu piękna blondynka, której twarz z pewnością kojarzą wszyscy fani "Tańca z gwiazdami". To Paulina Biernat - tancerka, z którą Michał występował w programie TVN w parze. Programu razem nie wygrali, ale zyskali cos znacznie cenniejszego - wspaniałą przyjaźń, która trwa od lat.

