Potężny, umięśniony facet u boku Michała Szpaka na wakacjach. Trzyma go za rękę! Kim jest ten tajemniczy mężczyzna?

Michał Szpak opublikował w mediach społecznościowych gorące zdjęcia, które nie tylko zachwyciły jego fanów, ale przy okazji rozgrzały kolejne plotki na temat życia prywatnego artysty. Szpak zaprezentował się w bardzo odważnej stylizacji, całkowicie odsłaniając tors. Co ciekawe, na zdjęciu za rękę trzyma go tajemniczy, umięśniony mężczyzna. Na kolejnych zdjęciach na Instagramie widać jeszcze drugiego przystojniaka. Wygląda na to, że Michał Szpak wybrał się z nimi na wakacje do Hiszpanii, a konkretnie do Madrytu. Kim są mężczyźni? Jak wynika z oznaczeń, to Dawid i Wojciech. Jaka relacja łączy ich z Michałem? Wyglądają na bardzo bliskich znajomych, którzy czują się dobrze i pewnie w swoim towarzystwie. Najnowsze zdjęcia Szpak oznaczył jednym hasztagiem "pride", co oznacza dumę.

Pod zdjęciami Michała Szpaka od razu pojawiła się fala komentarzy i spekulacji. Ludzie sugerują, że mężczyzna na zdjęciu to jego... chłopak. "Długo było czekać na pokazanie się z chłopakiem", napisała pani Danuta. Szybko nadeszło sprostowanie tych informacji.

- Co za bzdury wypisujesz. To nie chłopak Michała, tylko jego przyjaciel od wielu lat - odpisał jeden z fanów Szpaka. - Pierwsza fotka to jak z okładki jakiegoś modowego magazynu. (...) Służy ci wypoczynek, baw się, relaksuj i szalej - piszą kolejni.

Michał Szpak ewidentnie rozwinął skrzydła od czasu zrezygnowania ze współpracy z TVP, która słynie raczej z dość konserwatywnego podejścia do swoich artystów. Wokalista wybiera coraz odważniejsze stylizacje, a jego występy sceniczne zapierają dech w piersiach.

