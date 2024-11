Michał Szpak w krótkich włosach niczym filmowy amant. Drastyczna zmiana wizerunku

Michał Szpak to postać, której styl i charyzma wybijają się daleko poza ramy typowego wizerunku muzycznego. Obok jego wyjątkowego głosu, który podbił serca słuchaczy w Polsce i za granicą, ogromną uwagę przyciąga jego wygląd, w tym bujne, falujące i zawsze idealnie zadbane włosy. Są one jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wizerunku artysty i stały się jego swoistą wizytówką.

Ewolucja fryzury Michała Szpaka

Naturalne, falujące pukle w odcieniu ciemnego brązu podkreślają jego artystyczną duszę i dodają mu wyjątkowego uroku. Włosy Michała Szpaka szybko stały się jednym z najczęściej komentowanych aspektów jego wyglądu w mediach. Zaczęto porównywać go do gwiazd światowej sceny muzycznej, takich jak Steven Tyler z Aerosmith czy Robert Plant z Led Zeppelin, którzy również słyną ze swoich imponujących fryzur. Sam wokalista chętnie eksperymentował z fryzurami - nosił zarówno rozpuszczone mocne loki, delikatne fale jak i proste, lśniące jak tafla wody pasma. Zdarzało mu się tez upinać je w niesforny kok, splatać w warkocze, dla wygodny nosił również koński ogon.

To jest ta część mnie, która pokazuje moje dwie twarze. Mogę być tym kim zechce w danej chwili i to duża zasługa tych włosów

- mówił w jednym z wywiadów na początku swojej kariery.

Zobacz też: Przekroczył granicę? Tak się ubiera Michał Szpak. Kontrowersyjne stylizacje to jego druga skóra

Tak Michał Szpak wygląda w krótkich fryzurach. "Przymierzył" kilka opcji

Jeśli chodzi o długość, to eksperymentował tylko wirtualnie, a właściwie nie on sam, a znany fryzjer gwiazd Łukasz Urbański. Przygotował on wizualizację, która przedstawiała Michała w krótkiej, nowoczesnej fryzurze. Przy okazji przeprowadził też sondę, z której wynikało, ze fanom bardzo przypadł do gustu nowy cyfrowy wizerunek artysty. Później również sam Michał pokusił się o podobną zabawę, tyle z nieco inną fryzurą. Efekty obu przemian znajdziecie w naszej galerii z fryzurami Michała Szpaka na górze strony.

W realu artysta eksperymentował z różnymi stylami i kolorami, czasami dodając refleksy, które rozświetlały jego fryzurę. Występował zarówno z rozpuszczonymi, swobodnie układającymi się lokami, jak i w bardziej wyrafinowanych upięciach, które idealnie komponowały się z jego scenicznymi kostiumami. W 2016 roku, kiedy reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem „Color of Your Life”, jego długie włosy w naturalnych falach stały się jednym z najczęściej fotografowanych elementów podczas imprezy. Dzięki nim, a także wyjątkowemu występowi, Michał zdobył wówczas międzynarodowe uznanie.

Jak Michał Szpak dba o swoje włosy?

Pielęgnacja włosów Michała Szpaka to temat, który od lat interesuje jego fanów. Artysta wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że dba o swoje włosy z dużą starannością, stosując specjalistyczne kosmetyki i naturalne metody pielęgnacji. W jego codziennych rytuałach nie brakuje naturalnych olejków – Michał przyznał, że uwielbia olejowanie włosów, szczególnie olejami arganowym i kokosowym, które pomagają utrzymać ich zdrowy blask i sprężystość. Wokalista wybiera zwykle produkty bez siarczanów i parabenów, co pozwala uniknąć uszkodzenia struktury włosa i regularnie nawilża włosy maskami na bazie keratyny lub aloesu. Artysta zwraca uwagę na to, co je, co również wpływa na kondycję włosów. Dieta bogata w witaminy A, E i biotynę wspiera ich wzrost i siłę.

