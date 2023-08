Michał Wiśniewski - żony, dzieci, mama, tata

Michał Wiśniewski u boku Poli chyba wreszcie się ustatkował. Brał z nią ślub... dwukrotnie. Wokalistka Ich Troje wcześniej był mężem Magdy Famme, Mandaryny, Ani Świątczak i Dominiki Tajner. Z drugą i trzecią małżonką ma po dwoje dzieci (Xaviera, Fabienne, Etienette i Vivienne). Z Polą Michał Wiśniewski również ma dwie pociechy - synów Falco Amadeusa i Noëla Cloé, który na świat przyszedł w maju 2023 roku. Zagmatwane życie rodzinne wokalisty Ich Troje być może jest efektem trudnego dzieciństwa. - Moja rodzina nie tyle była rozbita, co nie istniała - mówił już w 2001 roku Michał Wiśniewski w rozmowie z "Vivą". Zarówno mama (zobacz pod artykułem galerię zdjęć prezentujących, jak zmieniła się mama Michała Wiśniewskiego), jak i tata piosenkarza byli alkoholikami. Ojciec parał się fałszowaniem obrazów. Rodzice szybko się rozstali. - Najpierw mieszkałem u babci, a kiedy umarła - miałem siedem lat - trafiłem na rok do Domu Dziecka w Grotnikach, potem do rodzin zastępczych - wspominał Michał Wiśniewski. Jego mama mieszkała w Niemczech, a co działo się z ojcem?

Ojciec Michała Wiśniewskiego siedział w więzieniu. Syn jest do niego bardzo podobny

Tata Michała Wiśniewskiego sporą część życia spędził w więzieniu. - Ojciec był właśnie na wolności, mieszkał z moimi braćmi w domu w Łodzi. Pojechałem do nich dzień przed swoimi urodzinami. Nawet fajnie mi się z nim rozmawiało. Umówiliśmy się na dalsze spotkania. Następnego dnia pod moją szkołę przyszła jego kobieta i powiedziała, że popełnił samobójstwo. Podciął sobie żyły… - opowiadał wokalista Ich Troje. Podobno na jaw wyszło kolejne fałszerstwo mężczyzny. Michał Wiśniewski niepodziewanie trzy lata temu zamieścił w sieci zdjęcie ojca. Z daleka widać, że to on. Podobieństwo ojca i syna jest bardzo widoczne. - Łódź, luty 1971. Okazało się, że jestem ślubnym dzieckiem, yeah! Wielka miłość do grobowej deski ale jakim kosztem - napisał Michał Wiśniewski pod fotografią. Trudno skomentować ten gorzki wpis.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.