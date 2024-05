Andrzej Zieliński protestuje! Jego zasługi przypisywane są zmarłemu bratu Jackowi!

Andrzej Zieliński ostro przeciwko fałszowaniu historii Skaldów

Bracia Andrzej i Jacek Zielińscy razem założyli zespół "Skaldowie". Grupa przeszła już do historii polskiej muzyki, a ich przeboje znają wszyscy. 6 maja po ciężkiej chorobie zmarł Jacek Zieliński, który był autorem tekstów, kompozytorem, instrumentalistą i wokalistą "Skaldów". Andrzej Zieliński stwierdził, że media przypisują jego bratu jego dokonania!

- Martwi mnie tylko to, że wiele osób wspomina go, przeinaczając fakty z jego życia - pożalił się Andrzej Zieliński w wywiadzie dla portalu plejada.pl. - Przeczytałem, że mój brat skomponował 260 utworów, stworzył największe hity Skaldów i współpracował z takimi artystami, jak Maryla Rodowicz czy Irena Jarocka. To samo usłyszałem w telewizji. A to nieprawda. Te słowa są żywcem wyjęte z mojej biografii. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Korzystając z okazji, chciałem więc to sprostować.

Andrzej Zieliński zdradził też, jak wyglądały ostatnie chwile jego brata, Jacka. Muzyk wylał wiele łez towarzysząc Jackowi w chorobie. Teraz jednak zezłościł się nieprawdziwość informacji medialnych o zasługach, które mają na koncie bracia Zielińscy.

- Mój brat skomponował wiele swoich piosenek, ale nie te, które są mu w ostatnich dniach przypisywane. Napisał m.in. utwór "Nie domykajmy drzwi", a także "Harmonia świata", który na festiwalu w Opolu zdobył drugą nagrodę, pierwszej wtedy nie przyznano. Jacek skomponował też muzykę na takie płyty jak: "Skaldowie dzieciom", "Moje Betlejem" czy "Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości", którą nagrał razem z artystami związanymi z Piwnicą pod Baranami.

Postanowiliśmy zatem napisać prawdę o tym, jakie przeboje stworzył Jacek, a jakie Andrzej Zieliński.

Jacek Zieliński był w "Skaldach" działał jako wokalista, trębacz, skrzypek, aranżer i kompozytor. Jego charakterystyczny barytonowy głos oraz solówki grane na skrzypcach i trąbce tworzyły unikalny styl Skaldów. Jacek wyśpiewał większość hitów "Skaldów", dlatego zapewne ich stworzenie mu się przypisuje.