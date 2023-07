"Mięsnego Jeża" znał każdy z nas. Mało kto wie, jak potoczyło się życie bohatera. Ogromna tragedia w tle. Nie udźwignął presji

Serial paradokumentalny „Pamiętniki z wakacji” pokazuje przygody polskich turystów spędzających wakacje w ciepłych krajach. Do tej pory bohaterowie odpoczywali w Hiszpanii, miedzy innymi w: Lloret de Mar, na Gran Canarii czy na Majorce. Serial emitowany była na głównej antenie Polsatu w 2011, 2012, 2013 i 2016 roku. Jak podaje portal Wirtualne Media, kultowy paradokument powraca na ekrany. Nagrania do nowych odcinków mają być realizowane we wrześniu i październiku

"Pamiętniki z wakacji". Tragiczny finał "Mięsnego Jeża"

Wielką popularność wśród telewidzów zdobył odcinek z udziałem Henia i jego żony Beaty, którzy wyjechali na urlop z rodzicami chłopaka. Hitem stała się piosenka, którą mężczyzna zaśpiewał po tym, jak jego ukochana przygotowała dla wszystkich swoje popisowe danie - tzw. Mięsnego Jeża.

O mięsnym jeżu śpiewał także Henio. - Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z Beatką, śpiewamy: Mięsny jeż, mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz… - mówił. O mięsnym jeżu powstała niezliczona ilość memów oraz piosenka Cezika "Bende Go Zjadł!".

W internecie pojawiła się informacja o samobójczej śmierci Piotra W. Mężczyzna miał nie poradzić sobie z presją, która na niego spadła po nagłej popularności. Wiadomość o jego śmierci wypłynęła dopiero po latach. Pogrzeb odbył się 31 lipca 2014 roku.

i Autor: TOMASZ GOLLA/SUPER EXPRESS Grób twórcy hitu "mięsny jeż"