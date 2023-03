Milionerzy - odcinek specjalny z okazji Dnia Kobiet. Kulesza i Suchora idą jak burza!

Hakiel podszedł do Kurzajewskiego. Nie uwierzycie, co mu powiedział!

Kim są uczestniczki specjalnego odcinka "Milionerów"?

W specjalnym odcinku teleturnieju TVN wystąpią dwie drużyny: Agata Kulesza z przyjaciółką Agnieszką Suchorą oraz Magda Cielecka z Martą Kuligowską. Zasady programu pozostają bez zmian. Od głównej wygranej każdą drużynę dzieli dwanaście pytań. Mogłoby się wydawać, że mając do dyspozycji trzy koła ratunkowe i nieograniczony czas na odpowiedź milion znajduje się w zasięgu ręki. Czy na pewno? W studiu, pod wpływem ogromnych emocji, żadne z pytań nie jest proste. Przekonają się o tym uczestniczki odcinka specjalnego. Czy uda im się wygrać milion? Emisja odcinka specjalnego "Milionerów" 7 marca o godz. 20.55. Bez zmian pozostaje prowadzący - Hubert Urbański.

Odcinki specjalne "Milionerów"

Warto dodać, że TVN co jakiś czas pokazuje specjalny odcinek swojego flagowego teleturnieju. Jesienią do walki stanęli Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński. Wygrali wtedy aż 500 tysięcy złotych! Mniej szczęścia mieli Agnieszka Dygant i Tomasz Karolak. Aktorzy polegli na pytaniu za 1000 zł, które brzmiało: Gdzie najprędzej doświadczymy tego, co Włosi nazywają dolce far niente?

- Brak mi słów, ale muszę stwierdzić fakt. Co prawda wy w waszej grze nie wygraliście niczego, ale wspólnie z grą Jacka i Wojtka oczywiście mamy pokaźną sumę 250 tysięcy złotych - oznajmił Hubert Urbański.

Prowadzący miał na myśli Wojciecha Malajkata oraz Jacka Borusińskiego, którzy wygrali 250 tysięcy złotych.

Milionerzy - odcinek specjalny z 7 marca o 20.55

Agata Kulesza i Agnieszka Suchora idą jak burza! Aktorki mają już gwarantowane 40 tys. złotych i dwa koła ratunkowe do wykorzystania.

