Miłość życia Majki Jeżowskiej. "Żuka" kochała najdłużej. Dziś musiała go pożegnać

Wielka miłość Majki Jeżowskiej. Spędziła z nim 21 lat

Majka Jeżowska od lat 70-tych nie zwalania tempa. Do dziś kochana jest za swoje wielkie przeboje, które śpiewają kolejne pokolenia dzieci i ich rodziców. Gwiazda cały czas koncertuje, a ostatnio podjęła się nowego wyzwania. Udział wokalistki w "Tańcu z gwiazdami" już po 1 odcinku stał się legendą! Niestety, w życiu prywatnym dopadło Jeżowską wielkie nieszczęście. Dziś musiała pożegnać mężczyznę, z którym przeżyła 21 lat. Jak wyglądało życie uczuciowe wielkiej gwiazdy polskiej estrady?

Mężowie i miłość Majki Jeżowskiej

Pierwszym mężem Majki Jeżowskiej był Janusz Koman. To o niego walczyła z Krystyną Prońko i z tego związku ma syna, Wojtka. To małżeństwo nie przetrwało z przyczyn od wokalistki niezależnych, kompozytor nie traktował dobrze swoich kobiet. Po tym wszystkich Majka wyjechała do USA, gdzie poznała Toma Logana. Jak później mawiała wielokrotnie, jej drugi mąż był "jej opoką" i pomógł wychować jej syna. Kiedy jednak na statku Batory Jeżowska poznała Dariusza Staśkiewicza, jej świat po raz kolejny wywrócił się do góry nogami. Drugie spotkanie tej pary po 10 latach zakończyło jej małżeństwo z Tomem, z którym pozostała w przyjaźni.

Związek między Majką Jeżowską a Dariuszem Staśkiewiczem przetrwał 21 lat! Zakochanych poza uczuciem połączyła praca i "budowanie wspólnego imperium". "Żuk" - jak nazywała partnera wokalistka - był jej menadżerem i wspierał ją na każdym kroku, ona konsekwentnie realizowała powierzone zadania - czytamy w magazynie "Viva!". Razem założyli także wytwórnię fonograficzną Ja-Majka Music. Jednak związek ten zakończył się 10 lat, choć i w tym przypadku dawni partnerzy pozostali w wielkiej przyjaźni. Dlaczego im nie wyszło?

Dlaczego Jeżowska i Staśkiewicz rozstali się?

Z Darkiem nie wzięliśmy ślubu, bo nie potrzebowaliśmy papierka, by być razem. Kochaliśmy się i tylko to było ważne. Przyszedł jednak moment, kiedy zapragnęłam tego bardzo mocno, po śmierci mojej mamy. (...) Jakby tego było mało, oznajmił mi, że chce się realizować jako menedżer innych artystów. Rozumiałam, że już nie mogę mieć go na własność, ale to był fatalny moment, żeby mi to oznajmić.

Uzmysłowiłam sobie niedawno, że w każdym związku byłam niezależna finansowo. Nie chciałam niczego, co mogłabym sobie sama kupić. Tylko czułości, bliskości, podniecających rozmów, adoracji, wspólnych celów, rodziny. Myślę, że wszystkich moich mężczyzn rozpieszczałam swoją siłą i poczuciem, że zawsze damy sobie radę - tłumaczyła Jeżowska w "Vivie!".

Pożegnanie na zawsze

Po rozstaniu z Dariuszem Staśkiewiczem Majce Jeżowskiej bardzo pomogli przyjaciele. - Darek zamknął za sobą drzwi wcześniej niż ja, moje zamykanie trwało dłużej, wiele miesięcy miałam je uchylone, bo myślałam, że może jednak uda nam się zbliżyć do siebie. Tak się nie stało. Wszystko w sobie przepracowałam, poukładałam i oswoiłam swoją samotność. Wychodziłam na prostą. Założyłam nową firmę, kupiłam nowy samochód, zaczęłam biegać i dostrzegać plusy bycia singielką.

Dziś gwiazda "Tańca z gwiazdami" musiała na zawsze pożegnać miłość swojego życia i wielkiego przyjaciela, Darka "Żuka" Staśkiewicza. Łączymy się w bólu z Majką Jeżowską.

