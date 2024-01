Miss Polski Aleksandra Klepaczka zwyciężyła w międzynarodowym konkursie piękności. "Zrobiliśmy to razem!"

Tak naprawdę wygląda Ralph Kaminski. Bez peruki nikt by go nie poznał! Prawdziwe włosy powalają

Aleksandra Klepaczka zwyciężyła w międzynarodowym konkursie piękności

Aleksandra Klepaczka w 2022 r. została wybrana najpiękniejszą Polką. Teraz sięgnęła po kolejny, tym razem międzynarodowy, tytuł, co nie byłoby możliwe, gdyby nie tamto zwycięstwo. "Nie miałabym możliwości odwiedzenia Kolumbii gdyby nie konkurs @miss.polski. Dziękuję, że w 2022 r. daliście mi szansę założyć na głowę koronę, która zmieniła moje życie, dodała skrzydeł i pozwoliła spełniać marzenia!" - napisała na swoim profilu. Dodała również, że do jej sukcesu przyczyniło się bardzo wiele osób: "To nie tylko mój sukces, ale wielu osób, które zaangażowały się w przygotowania do konkursu! Dziękuję, za całe wsparcie które od Was otrzymałam. Za każdą wiadomość, dobre słowo i trzymane kciuki. Zrobiliśmy to razem!"

Konkurs Reinado Internacional del Cafe

Konkurs piękności w Manizales w Kolumbii organizowany jest od 57 lat, jednak pierwszy raz w jego historii koronę najpiękniejszej zdobyła Polka. Reinado Internacional del Cafe ma na celu promowanie kultury picia kawy, dlatego podczas pobytu w Kolumbii kandydatki mają okazję zwiedzać plantacje, obserwować, jak uprawiana jest ta roślina, poznawać ludzi z nią związanych. Wszystko po to, by przez kolejny rok zwyciężczyni miała szansę być najlepsza ambasadorką tego szlachetnego trunku. "Wracam do Polski z bagażem nowych pięknych doświadczeń, wspomnień i kolejną lekcją życia" - napisała królowa kawy.

Kim jest Aleksandra Klepaczka?

Aleksandra Klepaczka ma 24 lata, pochodzi z Bukowca. Jest absolwentką inżynierii zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Pracuje jako rekruterka w branży IT, pasjonuje się dziennikarstwem sportowym. W 2019 r. zdobyła tytuł III Wicemiss Ziemi Łódzkiej w 2019, w 2022 r. sięgnęła po koronę Miss Polski. Reprezentowała także nasz kraj w konkursach Miss Universe i Miss Superntional.