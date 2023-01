"To jest babcia?!"

Edward Miszczak robi swoje porządki w Polsacie. Nowy dyrektor programowy telewizji, który oficjalnie rozpoczął pracę 16 stycznia, już podjął szereg decyzji. Ostatnio jedna zbulwersowała fanów randkowego show stacji. Chodzi o "Love Island. Wyspa miłości", którego siódmy sezon nie zostanie wyemitowany na głównej antenie Polsatu, jak dotychczas, a zasili wiosenną ramówkę Czwórki.

Edward Miszczak zmasakrowany przez widzów. Takich reakcji się nie spodziewał

Edward Miszczak ocenił najwyraźniej, że program, który codziennie od kilku lat gromadził sporą widownię na Polsacie po godzinie 22:00, tym razem może sprawić, że fani show będą chętnie wybierać na pilocie program z kanałem Czwartym. I choć taka teoria może w praktyce się sprawdzić, na tę chwilę internauci są sfrustrowani decyzją nowego dyrektora. Piszą o porażce.

- O nie, "Love Island" nie na Polsacie, to już nie to samo. Przykro to stwierdzić, ale zmiany jak na razie na minus.

- Dla mnie Polsat stracił w oczach, zatrudniając takiego człowieka jak Miszczak.

- Bardzo zła decyzja, która odbije się czkawką!

- Co zmiana, to jest coraz gorzej. Zatrudnienie Miszczaka było fatalną decyzją Polsatu. Może w TVN-ie robił robotę, tu tylko niszczy wyrobione schematy.

- Pan dyrektor próbuje powtórzyć schemat z TVN-u, ale czy to na pewno dobra droga?

Myślicie, że komentarze fanów programu są prorocze? A może jednak Edward Miszczak wie, co robi, bo w końcu przez wiele ostatnich lat odnosił sukcesy w TVN-ie jako dyrektor programowy? O tym, czy w tym przypadku miał rację, dowiemy już w marcu, tymczasem jedno jest pewne - to nie koniec zmian, o których mamy dowiadywać się w najbliższych tygodniach. Ramówka startuje już pod koniec lutego.

