Młoda wokalistka "zainspirowana" wypadkiem Blanki. "Wchodzę w ten świat, jak Grażyna w Blankę"

Kayomee to 16-latka, która zdobywa uznanie w zawrotnym tempie - podobnie zresztą jak Blanka. Jej talent muzyczny i charyzma zaczynają przyciągać coraz większą uwagę fanów i mediów. Jednak jej najnowszy ruch na Instagramie wywołał konsternację u wielu podglądających. Na zdjęciach Kayomee pozuje w koszulce z nadrukiem, który przedstawia właśnie moment wtargnięcia kobiety na schody podczas występu Blanki. To gest, który może być postrzegany jako kontrowersyjny, zwłaszcza że Kayomee jest jeszcze młodą artystką, na początku swojej kariery. Jednak postawa debiutantki wydaje się być bardziej próbą wyrażenia szacunku i wsparcia dla Blanki, niż próbą podsycenia kontrowersji.

Niezwykle ważne jest, że Kayomee oznaczyła Blankę na swoim Instagramie, a ta zareagowała pozytywnie, „lajkując” zdjęcie młodej wokalistki. Jest to dowód na to, że Blanka podeszła do tego tematu z przymrużeniem oka.

Warto również wspomnieć o samym występie Kayomee na koncercie z cyklu "Roztańczona Polska". Młoda artystka dostarczyła niezapomniane show, wykonując między innymi swój singiel "Call You Up". Jej talent i energia podczas występu zyskały uznanie wśród Iławskiej publiczności, która tamtej nocy bawiła się doskonale.

Blanka znana w Afryce?! Została mianowana księżniczką polskiego popu!