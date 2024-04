Młodszy syn Steczkowskiej z dziewczyną na salonach. Poznajcie Stanisława Myszkowskiego

Do tej pory najbardziej znanym dzieckiem Justyny Steczkowskiej i jej męża, Macieja Myszkowskiego jest Leon Myszkowski (24 l.), który jest DJ-em. Pojawia się często na salonach ze swoją kilka lat starszą partnerką Ksenią. Para obecna była także na premierze filmu o Amy Winehouse. Klan Steczkowskich reprezentował także jej młodszy syn, Stanisław (19 l.), który także przejawia talent muzyczny. Tegoroczny maturzysta nie zamierza jednak robić kariery estradowej.

- Granie na fortepianie jest umiejętnością, na którą poświęciłem sześć lat w szkole muzycznej. Mama mnie wspierała przez cały czas. Nie chcę dalej iść tą drogą, bo nie jest to dla mnie. Jestem bardzo wdzięczny mojej mamie, że potrafiła mnie zatrzymać w tej szkole muzycznej, bo jednak umiejętność grania na fortepianie to jest coś bardzo fajnego - wyjaśnił Stanisław Myszkowski w rozmowie z Plotkiem. - Nie jest to super przydatne, ale jak zagram mojej dziewczynie na fortepianie to jest przeszczęśliwa - dodał.

Przypomnijmy, że Justyna Steczkowska z mężem wychowują jeszcze córkę, Helenę (11 l.)

i Autor: AKPA

