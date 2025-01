Mocne! Tak Steczkowska odpowiada Wiśniewskiemu. Poszło o Eurowizję

Kochani, dziękuję wam z całego serca, bo w tym roku udało się dostać do Eurowizji, polskiej preselekcji 2025. Jestem wam z całego serca wdzięczna, przede wszystkim za to, że w zeszłym roku daliście tyle siły, tyle energii, tyle wsparcia za piosenkę "WITCH-ER Tarohoro", która nie dostała się do preselekcji, ale dała mi nową energię i nowe światło i nową chęć, żeby tworzyć dla was nowe fajne rzeczy. Mam nadzieję, że w tym roku "Gaja" będzie godnie was reprezentowała w Bazylei, a do tego trzeba wygrać Eurowizję 14-go lutego, w dzień świętego Walentego. Liczę na was, trzymam kciuki za was i za siebie.