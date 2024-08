Mocne wyznanie Olka Sikory. Tyle trwała jego żałoba po TVP

Zostałem do tej chwili oddechu, delikatnie mówiąc, trochę przymuszony. Natomiast to, co najważniejsze, uświadomiłem sobie, że trzeba wcisnąć ten hamulec zawodowy. Wiesz, to były pierwsze 3 dni, które musiałem spędzić w tak zwanej żałobie. Po prostu przywiązałem się do ludzi, z którymi pracowałem. Do dziś mam z nimi świetny kontakt.