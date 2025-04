Monika Brodka pokazała zdjęcie z dzieckiem. Taki widok to rzadkość!

"Ninja vs Ninja": Niesamowity wyczyn zwycięzcy programu! Przed nim kolejne wyzwanie. "Nasza rodzinka się powiększa"

Monika Brodka zdobyła popularność dzięki programowi "Idol". Była zaledwie nastolatką, gdy usłyszała o niej cała Polska. Jej piosenki z tamtego okresu do dzisiaj podbijają stacje radiowe. Dziś gustuje w bardziej alternatywnym brzmieniu. Z sukcesami rozwija swoją karierę, a życie prywatne zachowuje dla siebie.

W grudniu ubiegłego roku zaskoczyła fanów mikołajkową nowiną. 6 grudnia Monika Brodka wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie z brzuszkiem i kokieteryjnie zapytała fanów: "A Wam co przyniósł Mikołaj?". Piosenkarka bardzo długo ukrywała nie tylko ciążę, ale i swojego partnera.

Media wielokrotnie próbowały zgłębiać życie uczuciowe Moniki Brodki, jednak artystka zawsze unikała publicznych komentarzy na ten temat. Od pewnego czasu łączono ją z operatorem Mikołajem Sygudą. Plotki te potwierdziły się, gdy Brodka złożyła ukochanemu życzenia urodzinowe w mediach społecznościowych.

Monika Brodka pokazała zdjęcia dziecka

O tym, że piosenkarka urodziła wygadał się na początku marca Jacek Cygan. W programie "Dzień Dobry TVN" wprost powiedział, że gwiazda została mamą.

Monika urodziła kilka dni temu. Z tego, co na razie wiemy, to dziecko jest zdrowe. Nie znamy płci i wiemy, że na razie Monika też tej tajemnicy ujawniać nie chce - powiedział wyraźnie podekscytowany Jacek Cygan w śniadaniówce TVN.

Sama piosenkarka w przeciwieństwie do wielu koleżanek z show-biznesu, nie opowiada za wiele o nowym etapie życia. Bardzo rzadko pokazuje tez zdjęcia dziecka. Gdy już zdecyduje się na wrzucenie na Instagram fotki maluszka, robi to w nietypowy sposób. Monika Brodka ogranicza się bowiem do pokazania niewielkich fragmentów swojej codzienności jako matki.

Niedawno wrzuciła kilka zdjęć, na których podsumowała miniony tydzień. Nie zabrakło na nim jej dziecka. Artystka ograniczyła się jednak do pokazania ust maluszka oraz fragmentu uroczego ubranka. Dodała również zdjęcie, na którym pozuje razem z dzieckiem. Jej latorośl ukryta jest jednak za nosidełkiem, z którego wystaje jedynie czubek głowy.

