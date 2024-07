Monika Richardson ostatecznie rozstała się z Arturem?! Odnalazła prawdziwą miłość!

Monika Richardson związki. Trzy razy była mężatką

Monika Richardson w życiu prywatnym na nudę raczej nigdy narzekać nie mogła. Była gwiazda TVP trzykrotnie była mężatką i tyle samo razy się rozwodziła. Na ślubnym kobiercu prezenterka stawała kolejno z: Willem Richardsonem, Johnem Malcolmem i Zbigniewem Zamachowskim (po ślubie z tym ostatnim używała jego nazwiska). Po trzecim rozwodzie Monika Richardson związana była z przedsiębiorcą Konradem Wojterkowskim. Po rozstaniu z nim o nowych związkach byłej gwiazdy TVP było cicho. Dziennikarka skupiała się na pracy zawodowej. Monika Richardson prowadzi własną szkołę językową. W maju pisaliśmy o tym, że złapała nawet fuchę w kancelarii premiera. Już wtedy jednak dziennikarka związana była z tajemniczym Arturem. W międzyczasie zaczęły wychodzić na jaw kłopotliwe informacje na temat przeszłości nowego partnera Moniki Richardson. Znajoma byłej prezenterki TVP miała z kolei powiedzieć portalowi Shownews, że ta "pochwaliła się ostatnio pięknym pierścionkiem zaręczynowym". - Wspominała, że miała wielu cudownych partnerów i śmiała się, że teraz to jej się taki "czuły gangus" przytrafił - cytował słowa informatorki portal.

Monika Richardson rozstała się z Arturem? "Kochany mój! Dziękuję Ci za te wspólne osiem miesięcy"

Ostatnio jednak pojawiły się plotki o tym, jakoby Monika Richardson i Artur mieli się rozstać. Wszystko wskazuje na to, że nie były one wyssane z palca. Była gwiazda TVP bowiem w niedzielny poranek, 14 lipca, zamieściła na Instagramie filmik z partnerem, do którego dołożyła oryginalne życzenia. - Kochany mój! Dziękuję Ci za te wspólne osiem miesięcy. Życzę Ci, żebyś resztę życia spędził… na wolności. Życzę Ci, żebyś rozsmakował się… w prawdzie. Życzę Ci, żebyś już nigdy więcej nie musiał płacić za… miłość. Bądź szczęśliwy! Twoja M. - napisała Monika Richardson. Początkowo wydawało się, że te słowa oznaczają wręcz umocnienie związku prezenterki i Artura. Potem jednak gwiazda zaczęła odpowiadać na pytania internautów. - To tak można Pani Moniko? Po prostu pożegnać się? Ja tak nie umiem, 8 różne mentalne ogonki ciągną się za mną. Niech się wiedzie Pani Przyjacielowi jak najlepiej - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. - Można. Długo się uczyłam. Ale warto. Pozdrawiam panią serdecznie - odpowiedziała jej Monika Richardson.

Nie przegap: Wstrząsające słowa Moniki Richardson o śmierci brata. "Był uzależniony od wszystkiego"

Inna internautka z kolei stwierdziła, że "nie każdego stać na Taką Kobietę". - Niech idzie ku wolności, a raczej ogon podkurczy i wygodnie żyje, ale już z Wielką stratą… - dodała. - Tak. Jest nawet taki cytat z Wyspiańskiego na tę sytuację. Zaczyna się od "Miałeś chamie…" - odpowiedziała wymownie była gwiazda TVP. Najciekawsza jest jednak reakcja Moniki Richardson na inny komentarz. - Trzymam kciuki za odnalezienie prawdziwej miłości - napisała jedna z jej fanek. - Dziękuję. Ona już jest w moim sercu - odparła tajemniczo dziennikarka. Czyżby Monika Richardson miała nowego partnera? Pewnie dowiemy się wkrótce.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Moniki Richardson z Arturem