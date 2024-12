Morze łez w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Czegoś takiego jeszcze nie było

Dramatyczne chwile u Piotra Gąsowskiego. O mały włos, a jego święta by się nie odbyły

Program "Rolnik szuka żony" doczekał się już 11. edycji. W tym czasie powstało aż 16 małżeństw, na świat przyszło 22 dzieci (jedno maleństwo jest w drodze). Łącznie, dzięki randkowemu show TVP, zawiązały się 23 związki.

Tradycyjnie już bohaterowie programu spotkali się w specjalnym, świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony". Widzowie mogli dowiedzieć się, jak potoczyły się losy:

Marta i Paweł (7. edycja),

Kamil i Asia (8. edycja),

Michał i Adrianna (9. edycja),

Klaudia i Valentyn (9. edycja),

Ania i Jakub (10. edycja),

Marcin i Ania (11. edycja),

Rafał i Dominika (11. edycja).

Marta Manowska rozmawiała z każdą parą, odkrywając szczegóły ich życia po zakończeniu programu. Dowiedzieliśmy się m.in. o planowanym ślubie Klaudii i Valentyna oraz o motywacjach rolników, którzy zdecydowali się zgłosić do show.

Prawdziwą "wisienką na torcie" okazały się listy, które niektórzy rolnicy napisali do swoich drugich połówek. Dwa z nich - Pawła do Marty oraz Rafała do Dominiki - wywołały ogromne emocje. Wzruszenie udzieliło się nie tylko ich adresatkom, ale również Marcie Manowskiej, która nie potrafiła powstrzymać łez.

Paweł w liście do Marty wspomniał o nieidealnym życiu

Paweł i Marta poznali się w 7. edycji "Rolnik szuka żony". Para doczekała się dwójki dzieci i wzięła ślub. Po pięciu wspólnych latach Paweł postanowił napisać do swojej ukochanej szczery list. Jego słowa, pełne wdzięczności i refleksji nad nieidealnym życiem, wywołały łzy wzruszenia zarówno u jego żony, jak i u Marty Manowskiej.

Kochana Marto,nie mogę uwierzyć, że to już nasza piąta wspólna Wigilia. Ten czas tak szybko leci, a mimo to nadal dobrze pamiętam nasze pierwsze spotkanie, jakby to było wczoraj. Wszystko zaczęło się od Twojego listu. Gdybyś go wtedy nie napisała, pewnie całkiem inaczej wyglądałoby teraz nasze życie. Nie byłoby Adama, Gracji, no i Czarki, o której też zawsze marzyłaś. A ja nie byłbym tak szczęśliwym i spełnionym facetem, jakim jestem teraz. Między nami nie zawsze jest tak idealnie jak na Instagramie, ale staram się być lepszy każdego dnia, a Twoja miłość, ciepło i troska o naszą rodzinę sprawiają, że każdy dzień jest piękniejszy i bardziej wartościowy. Dziękuję za wszystko, co dla nas robisz, i dziękuję za pomoc w dorastaniu do roli osoby, którą jestem dzisiaj. Wniosłaś tak dużo szczęścia i światła w moje życie, że nie wyobrażam sobie, jak miałoby ono teraz wyglądać bez Ciebie i bez Was. Tyle już razem przeszliśmy i czekam z radością na to, co przyniosą nam kolejne wspólne lata. Życzę Ci zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Odkąd jesteś w moim życiu, są one jeszcze bardziej magiczne. Kocham,Paweł.

Rafał napisał list do Dominiki

Rafał i Dominika, podobnie jak Marcin i Ania, mają najkrótszy staż. Choć ich relacja dopiero się rozwija, Rafał postanowił przelać swoje myśli i uczucia na papier. Już pierwsze zdanie sprawiło, że głos jego partnerki zaczął się łamać.

Kochana Dominiko,piszę do Ciebie, aby wyrazić moją ogromną wdzięczność za to, że pojawiłaś się w moim życiu. Czas, który spędziliśmy razem, jest dla mnie naprawdę cenny i nie mogę przestać się uśmiechać, myśląc o naszej znajomości. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że miałem okazję Cię poznać. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień staje się lepszy, pełen uśmiechu i radości. Dziękuję Ci za Twoją szczerość, uśmiech, a przede wszystkim za to, że jesteś sobą. Cieszę się, że mam przy sobie kogoś tak wyjątkowego jak Ty. Mam nadzieję, że nasza znajomość będzie się rozwijać i że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil. Z całego serca dziękuję za Twoje towarzystwo, za Twoją obecność i za to, że zdecydowałaś się na ten pierwszy krok w naszej wspólnej drodze. Twój Rafał.

"Rolnik szuka żony" dla wielu par okazał się skutecznym sposobem na znalezienie miłości swojego życia. Nic więc dziwnego, że zapowiedziano już kolejną edycję tego randkowego show TVP1. Wszystko wskazuje na to, że 12. sezon programu zadebiutuje na antenie stacji jesienią 2025 roku.

