Klaudia zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", aby znaleźć "bratnią duszę". Jak wyznała prowadzącej Marcie Manowskiej, miała nadzieję, że program pomoże jej w znalezieniu miłości. Już list Valentyna zwrócił jej uwagę i poruszył ją na tyle, że bez wahania zaprosiła go do swojego gospodarstwa. Klaudia, młoda i energiczna rolniczka z Podlasia oraz pochodzący z Ukrainy Valentyn połączyli swoje drogi dzięki programowi.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" chcą razem spędzić przyszłość

W finałowym odcinku 9. edycji programu Klaudia i Valentyn wystąpili jako para, otwarcie deklarując swoje uczucia. Po zakończeniu telewizyjnej przygody postanowili chronić rozwijający się związek przed zbyt dużym zainteresowaniem mediów. Od czasu do czasu jednak dzielili się z fanami migawkami ze wspólnego życia, pokazując, jak ich uczucie nabierała coraz większej siły.

Podczas świątecznego odcinka w 2023 roku ogłosili zaręczyny, czym zaskoczyli fanów, dementując jednocześnie plotki o kryzysie w ich związku. Klaudia podzieliła się radosnym wspomnieniem oświadczyn, które były dla niej dużym zaskoczeniem. Już wtedy zapewniali, że planują wspólną przyszłość i widać było, że tworzą solidny związek, co docenili internauci, zasypując ich gratulacjami i życzeniami na portalach społecznościowych.

Ślub Klaudii i Valentyna odbędzie się w cerkwi: "korony będą trzymane nad nami"

Zaręczyny Klaudii i Valentyna to jedno z wielu pozytywnych zakończeń historii, jakie zrodziły się na oczach widzów „Rolnik szuka żony”. Ich miłość pokazuje, że program daje uczestnikom realną szansę na znalezienie drugiej połówki i założenie rodziny. Wspólne plany i ślub, który ma się odbyć na Podlasiu, to kolejny krok w ich wspólnym życiu. O szczegółach uroczystości opowiedzieli w "Pytaniu na śniadanie", wyznając jednocześnie, że do sakramentu przystąpią w cerkwi, a nie w kościele.

Tradycyjnie po prostu — ślub i wesele. Ja to się śmieje, że to jest abstrakcją dla kogoś, ale dla nas normalne, że w cerkwi prawosławnej będzie, więc no korony będą trzymane nad nami przez naszych, w kościele się nazywa świadków, a u nas to są starsi, więc to może będzie gdzieś tam dla innych osób z innych województw, miejscowości coś innego tak, bo na Podlasiu to jest normalne

- zapewniła Klaudia w czasie programu. Dodatkowo Tomasz Tylicki zdradził, że ślub i wesele Klaudii i Valentyna zaplanowane są na sierpień przyszłego roku. Młodzi co prawda nie potwierdzili wyraźnie miesiąca, ale ich uśmiechy zdradziły, że to prawda.