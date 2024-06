Mroczna tajemnica Barbary Sienkiewicz. Olgierd Łukaszewicz pomógł jej w tym

To, co zrobił ksiądz na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odbiera mowę! Żałobnicy stali jak wryci

Barbara Sienkiewicz ukrywała swój wiek

Barbara Sienkiewicz odeszła nagle 7 czerwca 2024 roku. Aktorka osierociła dwoje bliźniąt, Anię i Piotrusia. Kiedy maluchy przyszły na świat o nich i ich mamie zrobiło się bardzo głośno. Sienkiewicz zdecydowała się na urodzenie dzieci, mając lat 60! Wtedy też Sienkiewicz została okrzyknięta najstarszą matką w Polsce. Okazuje się jednak, że wiek aktorki i matki to problematyczna sprawa, bo gwiazda kłamała w swoim cv odejmując sobie aż 10 lat.

Plotki o in vitro

Plotka głosiła, że Barbarze Sienkiewicz udało się późne macierzyństwo właśnie dzięki podawaniu fałszywej informacji o swoim wieku. Według "Na żywo" aktorka, która odejmowała sobie 10 lat, to samo zrobiła klinice, w której doszło do zabiegu sztucznego zapłodnienia.

Olgierd Łukaszewicz, prezes Związku Artystów Scen Polskich, uważał, że pomysł z ukrywaniem prawdziwego wieku był świetnym posunięciem Barbary Sienkiewicz.

Łukaszewicz: To kłamstwo powinno trwać

- Dla dobra dzieci to kłamstwo powinno trwać dalej - stwierdził Łukaszewicz w wywiadzie dla Gazety Prawnej.

Do dziś jednak pozostaje tajemnicą, czy dzieci Barbary Sienkiewicz faktycznie przyszły na świat dzięki metodzie in vitro. Ona sama zaprzeczała tej teorii, twierdząc, że w ciążę zaszła naturalnie. - Ojciec dziecka nie ma ani żadnych praw, ani obowiązków w stosunku do dzieci - tak najstarsza matka w Polsce komentowała sprawę ojcostwa w TVN. Aktorka bardzo bolała nad tym, że późny wiek, w którym urodziła Anię i Piotrusia wywołał falę krytyki i przyciągnął całą chmarę hejterów.

