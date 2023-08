i Autor: AKPA/Podlewski Muniek Staszczyk

Przegiął?

Muniek Staszczyk pojechał po bandzie! Podczas koncertu miał na sobie koszulkę z wulgarnym napisem!

Festiwal "Top of the Top" do Sopotu ściągnął największe gwiazdy polskiej muzyki. Jedną z nich był lider zespołu T. Love, Muniek Staszczyk. Jednak całą uwagę przykuła koszulka, w której wystąpił wokalista. Był na niej bowiem kontrowersyjny i wulgarny napis! Zobaczcie, co to takiego!