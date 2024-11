"Na dobre i na złe". Jak zmienili się aktorzy? Niesamowite metamorfozy. Dużo zdjęć

"Na dobre i na złe" od 25 lat gości na ekranach telewizorów w wielu polskich domach. Nie wszyscy jednak pamiętają, kogo można było zobaczyć w pierwszych odcinkach tej kultowej produkcji opowiadającej o grupie lekarzy i pielęgniarek z fikcyjnego szpitala w Leśnej Górze.

W pierwszej obsadzie "Na dobre i na złe" znaleźli się m.in. Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski i Krzysztof Pieczyński. Ich bohaterowie na studiach tworzyli paczkę znajomych, która po latach spotkała się w jednym szpitalu. Początkowo to właśnie wokół Zosi, Kuby i Bruna konstruowana była fabuła serialu. Z czasem zostały wprowadzone inne wątki, a przez 25 lat na planie "Na dobre i na złe" pojawiło się wiele gwiazd. To tam mogliśmy podziwiać Alicję Bachledę Curuś, Bartosza Obuchowicza czy Karolinę Borkowską, a także obserwować pierwsze aktorskie kroki Sary Müldner.

Miałem takie wrażenie, że scenarzyści chyba grzebią mi w życiorysie i patrzą, co się akurat u mnie dzieje, bo często takie sytuacje się zdarzały, że to się zazębiało. Oczywiście nie jeden do jednego, ale było czuć, że to jest bardzo podobna sytuacja - wspominał Obuchowicz w rozmowie z Interią.