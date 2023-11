Tak Edyta Górniak świętowała urodziny! Impreza do rana. Dziesiątki prezentów i toast za toastem! Mamy zdjęcia

Krzysztof Jaślar odszedł niespodziewanie 7 listopada 2023 roku. Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Artysta zapisał się w historii polskiego kabaretu, we wczesnych latach 70. był współzałożycielem kultowego kabaretu "Tey". O śmierci poinformował jego najbliższy przyjaciel, Zenon Laskowik. Krzysztofa Jaślara przyszły pożegnać największe polskie gwiazdy: Natalia Kukulska, Katarzyna Pakosińska, czy Zbigniew Zamachowski. Podczas ceremonii wydarzyła się poruszająca scena, w której emocje wzięły górę!

Natalia Kukulska ujawnia kulisy ceremonii Krzysztofa Jaślara! Było naprawdę poruszająco

Krzysztofa Jaślara przyszło pożegnać wiele polskich gwiazd. Wśród żałobników nie mogło zabraknąć jego najbliższego przyjaciela Zenona Laskowika. To jego przemówienie wywołało najwięcej emocji i wzruszenia. Jak wyznaje piosenkarka, artysta w pewnej chwili zaniemówił i emocje wzięły górę.

- W tych trudnych emocjach towarzyszyły zebranym piękne dźwięki od Grupy MoCarta. Niezwykle poruszająco tekst autorstwa Krzysztofa zaśpiewała Katarzyna Zielińska i pięknie przemówiła Kasia Pakosińska. Nie zabrakło również uśmiechu, pięknych wspomnień, anegdot i podziękowań. Bardzo wzruszająca była próba przemówienia Zenona Laskowika, erudyty estradowego, któremu nigdy nie brakuje słów i humoru. W obliczu ostatecznego pożegnania przyjaciela po prostu zaniemówił a emocje wzięły górę. Krzysiu, jeśli reżyserowałeś to z góry, to puenta tego spotkania to czarny humor, ale ludzi wokół zgromadziłeś wspaniałych. Nie mogło być inaczej. Będziemy zawsze ciepło wspominać - wyznała na Instagramie.