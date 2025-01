Najgłośniejsze rozstania 2024 roku. A miało być tak pięknie

Zenek Martyniuk wyjawił, co sądzi o zachowaniu syna. Padły mocne słowa

Już w lipcu 2024 roku Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przestali publikować wspólne zdjęcia na Instagramie. Ale nikt nawet nie pomyślał, że dzieje się coś złego. Przecież tyle razy wiedzieliśmy ich w śniadaniówkach największych stacji, jako parę zakochaną "na zabój". Okładki dużych pism nadal publikowały ich rodzinne sesje, więc wydawało się, że sielanka trwa. Dopiero pod koniec października media zaczęły nieśmiało pisać, że między gwiazdami coś jest nie tak. Listopadowa "bomba" o zakończeniu małżeństwa idealnego i tak była dla wszystkich szokiem.

Koniec bajki Kaczorowskiej i Peli

Oficjalne zakończenie związku z Pelą Kaczorowska ogłosiła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Tancerz nie pozostał jej dłużny i w emocjonalnym wywiadzie dla śniadaniówki TVN płakał, że powinien usłyszeć powód tej katastrofy "prosto w oczy". Później oboje nieco się uspokoili medialnie, nadal mieszkają razem, bo żadne z nich nie chce go oddać i dzielą się opieką nad córkami. Kaczorowska i Pela są w trakcie rozwodu i zajmują się własnymi karierami

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli parą przez cztery lata. W tym czasie zaliczyli już kilkumiesięczne rozstanie, ale znów się zeszli i wyglądało na to, że tę piękną parę czeka wspólna przyszłość. W połowie czerwca 2024 Wieniawa zdecydowała się potwierdzić, że jej związek ze starszym o 7 lat aktorem i przyjacielem z lat młodzieńczych ostatecznie dobiegł końca.

Wieniawa i Rozbicki pozostali w przyjaźni

Mimo zakończenia romantycznej relacji, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zapewniają, że nadal łączy ich "międzygalaktyczna więź". Na pewno gwiazdy wspierają się niezmiennie w swoich projektach zawodowych. Dumna Wieniawa ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że serial z Rozbickim trafił do telewizji. Nikodem Rozbicki wiosną ub.r. wyjechał do Los Angeles, by zacząć naukę w na prestiżowej uczelni aktorskiej.

Nikodem życzy Julce wszystkiego dobrego i trzyma kciuki za jej życie, nie tylko to zawodowe – powiedziała Światu Gwiazd osoba z otoczenia pary.

Zakościelny znów wolny

Maciej Zakościelny i Paulina Wyka byli razem 10 lat. W 2016 roku urodził się ich syn pierwszy Borys, a w 2018 roku drugi, Aleks. Według oficjalnych informacji Zakościelny i Wyka kilka miesięcy temu uzyskali rozwód, ale nadal utrzymują dobre relacje dla dobra dzieci.

Maciej Zakościelny, już jako wolny mężczyzna po raz kolejny rozkochał w sobie publiczność, tym razem w "Tańcu z Gwiazdami". Jego emocjonujące, pełne namiętności i ognia tańce z Sarą Janicką wzbudziły podejrzenia, że łączy ich coś więcej, niż wspólne choreografie. Tancerka jest jednak mężatką, więc chyba w tych plotkach prawdy nie ma, taneczna para po prostu bardzo się polubiła.

Żugaj: "Powstawał pewnego rodzaju chłód"

Inna gwiazda ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" Julia Żugaj w trakcie trwania programu rozstała się Maciejem Ejsmontem, używającym w sieci pseudonimu Sheo. Byli razem 5.lat, sygnałem rozstania dla fanów stała się jego nieobecność wśród publiczności show Polsatu. Para planowała wspólne życie, byli zaręczeni, kupili dom, a jednak skończyło się. We wspólnym w filmie na YouTube Żugaj i Ejsmont stwierdzili, że się "od siebie oddalili".

Każdy związek ma swoje górki i dołki. Tak było też u nas. Mieliśmy wiele wspaniałych momentów, byliśmy ze sobą ponad pięć lat i mam piękne wspomnienia z tej relacji. Te dołki nie wyglądały tak, że my na siebie krzyczeliśmy, kłóciliśmy się. Nie tak wyglądał nasz związek. Po prostu powstawał pewnego rodzaju chłód między nami, jakaś taka obojętność. Myślę, że ostatni okres był dla nas takim dołkiem mimo dobrych momentów, takich jak zaręczyny czy kupno domu.

Quebonafide i Natalia Szroeder przez długi czas byli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Gorące uczucie znalazło się w emocjonalnych tekstach rapera. Na albumie „Romantic Psycho” z 2020 roku były utwory dedykowane Natalii, a w dwóch z nich wokalistka gościnnie zaśpiewała. Jednak także ich związek dobiegł końca, a w ostatnich latach Quebonafide rzadko pojawiał się w mediach.

Spektakularne "rozstanie" zaliczyła też skompromitowana Dagmara Kaźmierska. W wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" walczyła o Kryształową Kulę w parze z Marcinem Hakielem, aby wybuchła skandal, związany z jej przeszłością i szybko czmychnęła z programu. Dawna "Królowa życia" ostatecznie nie ma już programu w żadnej telewizji, bo wszyscy się z nią oficjalnie rozstali.

W 2024 roku rozstali się też: Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska. Para była zaręczona, aktor padł przed ukochaną na kolana w Licheniu i wszyscy czekali na ślub. Teraz gwiazdor "Gliniarzy" wyznał nam, że "jest poszukujący", a na jego Instagramie widać, jak dobrze bawi się w ciepłych krajach.

Za granicą też nie zabrakło spektakularnych rozstań. Najgłośniejsze to: Jennifer Lopez i Ben Affleck, Chaning Tatum i Zoe Kravitz, Harry Styles i Taylor Russel, Natalie Portman i Benjamin Millepied, Cardi B i Offset. Na przełomie 2024 i 2025 roku Angelina Jolie i Brad Pitt po latach wojen, uzyskali rozwód.