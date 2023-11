Kim jest Najjjka? Wyróżnia się radykalizmem

Najjjka jest niezwykle popularną influercerką szczególnie na TikToku. Wśród innych młodych gwiazd internetu wyróżnia się radykalnym podejściem w sprawach światopoglądowych. Ostatnio zdecydowanie skrytykowała Halloween. - Halloween to tak naprawdę czczenie śmierci, cieszenie się ze śmierci, przebieranie się za jakieś upiory straszne, przerażające, porażające. A ja pragnę żeby w mojej duszy jednak grały najpiękniejsze melodie, a nie jakieś straszne przeraźliwie dźwięki, wręcz z horrorów - zaznaczyła Natalia Ruś. W innym nagraniu Najjjka z grubej rury zaatakowała kobiety za "nieodpowiedni ubiór". - Wiele kobiet ubiera się w sposób nieskromny, zawsze im coś widać, tu coś im wystaje, tu sukienka jest za krótka, tu dekolt głęboki, i to jest też grzech - oceniła. Teraz katolicka celebrytka w oryginalny sposób odniosła się do rozwodów.

Najjjka o rozwodach i modlitwie za dobrego męża

Natalia Ruś, która jeszcze jest panną, podkreśliła na początku, że rozwodów nie uznaje. - Jak biorę ślub, to tylko i wyłącznie na całe życie. Poza tym, gdybym wzięła rozwód, to nie mogłabym przyjmować Pana Jezusa i nie mogłabym być tak blisko z nim, jak teraz jestem - stwierdziła Najjjka w nagraniu. - Dla mnie najważniejsze jest zdanie Pana Boga. Skoro pobłogosławił mój związek, to znaczy, że mam z nim wytrwać i mam robić wszystko, żeby doszło między nami w każdej sytuacji do zgody. I poznać dokładnie partnera przed ślubem, żeby po ślubie nagle nie wyszły jakieś brudy, które np. on ma za plecami, albo że nagle okazałoby się, że on źle mnie traktuje. Poza tym, modlę się od kilku dobrych lat o dobrego męża, odmawiam również trzy nowenny pompejańskie, a nowenna pompejańska czyni cuda. Nie ma takiej rzeczy, której Maryja nie potrafiłaby nam podarować - przekonywała katolicka celebrytka. Jej słowa wywołały burzę w sieci. Część internautów zwróciła uwagę na to, że po ślubie zdarza się, że partner się zmienia. Wskazywali oni na przypadki zdrad czy przemocy fizycznej. - Co wtedy zrobisz? - pytali.

