Najmłodsza babcia w show-biznesie? Gwiazda "W11" doczekała się wnuczki mając 34 lata

Anna Palka urodziła córkę w wieku 17 lat. Choć dla wielu osób tak wczesne macierzyństwo jest ogromnym wyzwaniem, aktorka świetnie poradziła sobie z nową rolą. Gdy jej córka również młodo zaszła w ciążę, Anna miała zaledwie 34 lata i została jedną z najmłodszych babć w polskim show-biznesie!

To niecodzienna sytuacja, ale Palka podkreśla, że jest dumna ze swojej rodziny i nigdy nie traktowała tego jako przeszkody w życiu zawodowym.

Tak to w życiu wyszło, że wcześnie zakochałam się w moim mężu, Piotrku, urodziłam ukochaną córeczkę, która także dość wcześnie została mamą. Wnuczki Wiktoria i Maja są moim oczkiem w głowie. Razem z Piotrem je rozpuszczamy i kochamy nad życie

– mówi aktorka. Co ciekawe, malutka wnuczka młodej babci zadebiutowała wraz z nią na szklanym ekranie w roli porwanego niemowlaka.

Jak zmieniło się życie Anny Palki po roli w "W11"?

Anna Palka swoją karierę w policji rozpoczęła w 2000 roku, dołączając do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie. Początkowo pełniła rolę dzielnicowej, ale z biegiem czasu przeniosła się do wydziału dochodzeniowo-śledczego, a potem do kryminalnego. Kiedy nadarzyła się szansa wystąpienia w programie "W11 - Wydział Śledczy", postanowiła podjąć wyzwanie.

Po zakończeniu emisji programu Anna Palka zmieniła kierunek swojego zawodowego rozwoju. Przeszła na policyjną emeryturę i została radną. Nadal pojawia się na ekranie - ostatnio w serialu "Detektywi", a prywatnie spełnia się w roli mamy i babci. Jej historia pokazuje, że życie często pisze własne, nieprzewidywalne scenariusze, a rodzina i miłość są najważniejsze – niezależnie od wieku. Czy spodziewaliście się, że znana z ekranu policjantka ma już wnuki?

