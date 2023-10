Najpierw informacja o nowym związku, a teraz taka nowina! Marcin Hakiel o powiększeniu rodziny!

Doda jak prawdziwa akrobatka! Co z jej lękiem wysokości?

Marcin Hakiel i Kasia Cichopek byli razem przez siedemnaście lat. W 2022 roku postanowili, że nie będę dalej kontynuować związku. Owocem ich małżeństwa są syn Adaś i córka Helenka, którzy dla obojga są najważniejsi. Rodzice zdecydowali się na opiekę naprzemienną. Byli małżonkowie robią wszystko, co w ich mocy, by dzieci nie odczuły rozstania. W ostatnim wywiadzie Marcin Hakiel wygadał się, że chciałby powiększyć rodzinę.

W rozmowie z "Żurnalistą" Marcin Hakiel potwierdził doniesienia o związku z brunetką o imieniu Dominika. Mówiąc o swoim nowym związku, wyjawił, że jest gotowy, by... mieć kolejne dzieci.

- Po prostu chcę być szczęśliwy w życiu prywatnym, chciałbym coś zbudować, jakąś tam relację. Chciałbym mieć jeszcze dzieci, ale ja nie mam tak, że muszę. To jest super u faceta... mam ‘cztery dychy, więc nie muszę mieć już tych dzieci. Ale generalnie chciałbym mieć, bo to jest super. Uważam, że małe dzieci są genialne i to jest takie ciepło w domu, jest coś takiego fajnego - powiedział Hakiel u "Żurnalisty"

