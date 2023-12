Najseksowniejsze gwiazdy kabaretu. Te dwie Magdy rozpalają zmysły

To on miał być Klossem! Odmówił i pomógł Mikulskiemu w wielkiej karierze. Zmarł po trzecim wylewie

Kabareciarze to mistrzowie parodii, ich piosenka „Wieśka Tico”, będąca parodią utworu „Despacito” zajęła 2. miejsce w krajowym rankingu najpopularniejszych filmów w serwisie YouTube za rok 2017. Z kolei piosenka „Mój Passat robi we wsi szum” (parodia „Llama in My Living Room”) zyskała ponad 70 mln wyświetleń, stając się najpopularniejszą parodią w historii polskiego internetu. Kanał Kabaretu Czwarta Fala na YouTube subskrybuje blisko 800 tys. osób. Z kolei profil na Facebooku śledzi 215 tys. internautów.

Damian Lebieda i Mateusz Lewkowicz znani są także z parodiowania "Ukrytej prawdy". W ich filmikach często pojawiają się piękne kobiety. Jedną z nich była nawet uczestniczka "Rolnik szuka żony", Anna Ziętkowska (23 l.) z Ostrowca Świętokrzyskiego. W parodiach bierze także udział Magdalena Popczyk, makijażystka, aktorka i fotomodelka z Krakowa. Można ją często zobaczyć w zabawnych filmikach, gdzie bohaterowie udają, że mówią w językach obcych. Kolejną z dziewczyn, która pojawia się w "Odkrytej prawdzie" jest malarka Magdalena Gawęcka, znana jako Madeline Gavi. Pozowała ona nago do "CKM-u" i dała rozpiąć stanik Filipowi Chajzerowi. Wystąpiła także w filmach "M jak morderstwo" i "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją".