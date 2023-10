Rolnik szuka żony. Kandydatka Artura to gwiazda kabaretu i modelka. Ma bardzo odważne zdjęcia

Anna zwróciła uwagę Artura już na etapie listów. Wydawało się, że może być to jego faworytka. - Mam na imię Ania i pochodzą z małej miejscowości o nazwie Ostrowiec Świętokrzyski. Na co dzień mieszkam jednak w Kielcach, gdzie prowadzę salon kosmetyczny. Pomimo młodego wieku, jestem dojrzałą osobą, która nie myśli o imprezowaniu. Oczekuję od życia czegoś więcej i mocno nad tym pracuję, Uwierz mi, że poza moim wyglądem mam bardzo dużo do zaoferowania - pisała do rolnika. 23-latka została zaproszona na randki z kandydatkami, gdzie niestety nie do końca oczarowała Artura. - Całkiem inaczej wygląda, lepiej - mówił Marcie Manowskiej uczestnik 10. edycji "Rolnik szuka żony". - Byłem zaskoczony, że taka laska do mnie napisała - powiedział wprost Przybysz.

Ostatecznie jednak rolnik z Krawcowizny wybrał Blankę, Aleksandrę i Sarę. - Ja szukam dziewczyny naturalnej i swojskiej - mówił wprost Artur. Tym samym w programie TVP nie mamy kolejnej celebrytki. Anna Ziętkowska znana jest bowiem z kieleckiego kabaretu Czwarta Fala, gdzie występuje w cyklu "Odkryta Prawda" parodiującego paradokument "Ukryta Prawda". Tym samym w "Rolnik szuka żony" ze znanych osób została już tylko piosenkarka Ewa Kryza, kandydatka Waldemara Gilasa.

i Autor: Rolnik szuka żony TVP/Facebook

Anna z "Rolnik szuka żony" wzięła ślub z obcokrajowcem, który ją oszukał. Znacie szczegóły? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.