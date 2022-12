Najstarsza uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" trafiła do szpitala! "Leciała jej krew"

Widywali Jacka Borkowskiego z pięknymi kobietami. Już nie szuka miłości? "To nie ten wiek"

"Gogglebox. Przed telewizorem" to popularne show, którego uczestnicy szczerze komentują wybrane programy telewizyjne. To dzięki niemu rozpoznawalność zdobyła m.in. Sylwia Bomba. W "Gogglebox" mogliśmy również zobaczyć rodzinę Zeiske - Izabelę oraz jej syna, Joachima, którzy zdobyli ogromną sympatię widzów. W programie nierzadko towarzyszyła im również 87-letnia mama Izy. Teraz bohaterka programu poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie, że seniorka trafiła do szpitala.

Mama Izabeli Zeiske z "Gogglebox" trafiła do szpitala! "Ma straszne problemy krążeniowe"

Izabela Zeiske przekazała w mediach społecznościowych, że jej mama musiała być hospitalizowana przez problemy z krążeniem.

- Miałam bardzo ciężki dzień. Mama trafiła do szpitala [...] Mnie się pewne rzeczy nie podobały. Mama nie chciała jechać do pani doktor, choć leciała jej krew z nosa, to mówiła, że wszystko jest w porządku. 87 lat, widziałam te opuchlizny, mama ma straszne problemy krążeniowe - czytamy.

87-latka bardzo nie chciała zostać w szpitalu, ale przekonała ją do tego lekarka. Izabela oraz jej syn, Joachim, odwiedzają seniorkę. Kobieta podkreśliła, że cieszy się, że jej mama jest pod dobrą opieką.

- Dobrze, że jest w szpitalu pod opieką lekarską. Kochani czasami jest taka konieczność. W przychodni nie pomogą tyle, co w szpitalu - napisała.