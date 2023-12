Największe skandale i afery tego roku. Te gwiazdy nie zaliczą 2023 do łaskawych! [GALERIA]

Rok 2023 powoli dobiega końca. To idealny czas na podsumowanie tego, co działo się w polskim show-biznesie przez ostatnie 12 miesięcy. W 2023 roku byliśmy świadkami naprawdę wielkich afer, skandali i szokujących decyzji. Zobaczcie, co wydarzyło się w tym roku!