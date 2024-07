Nareszcie! Wiadomo, kiedy rusza Taniec z gwiazdami! Jest oficjalny komunikat Polsatu

Myślała, że to żart

Polsat ogłosił oficjalną datę emisji 15. edycji "Tańca z gwiazdami" Fani tanecznego show nie będą musieli długo czekać, zaczyna być jasne, dlaczego Majka Jeżowska już trenuje układy. Stacja podała także oficjalną listę jurorów nowej edycji programu.

Emocje wzięły górę

„Taniec z gwiazdami" w ostatniej edycji dostarczył widzom wielu emocji. Wydaje się wręcz, że dopiero co się skończyła, bo jeszcze nie milkną echa dyskusji na temat wygranych i przegranych. O "Kryształową Kulę" rywalizowały aż trzy pary: Roxie Węgiel i Michał Kassin, Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk oraz Anita Sokołowska i Jacek Jeskche. Wygrała aktorka, która nie tylko pokazała w swoim tańcu wiele emocji, ale i miała jasny przekaz dla kobiet: wszystko jest możliwe, nieważne ile masz lat!

Teraz na oficjalnym profilu „Tańca z gwiazdami” na Instagramie pojawił się post, w którym oficjalnie podano datę startu 15. edycji Tanecznego show. Okazuje się, że na emocje na parkiecie będziemy musieli poczekać zaledwie kilka tygodni.

Gorąco na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

- Wracamy do Was z 15. edycją @tanieczgwiazdami już we wrześniu 💃🕺 Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie!🔥🔥 - napisał moderator oficjalnej strony "TzG". Na zdjęciu w poście widać nowych jurorów 15. edycji show.

Okazało się przy tej okazji, że produkcja "Tańca z gwiazdami" przygotowała dla wiernych fanów nie lada niespodziankę. Czegoś takiego jeszcze nie było w historii programu!

- Z tej okazji przygotowaliśmy niespodziankę 🎁 Dołącz do najbardziej roztańczonej ekipy i powalcz o Kryształową Kulę! Zostań tancerzem #TZG15 🙌 Więcej informacji w naszym bio! #tanieczgwiazdami #polsat

Kto zatańczy w 15. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Na grafice w poście "Tańca z gwiazdami" widzimy: Iwonę Pavlović, Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka i Tomasza Wygodę. To oni zasiądą w jury i ocenią nowe tańczące gwiazdy.

Kto wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Na razie swój udział potwierdziła Majka Jeżowska, która już trenuje. Od wczoraj mówi się o wybitnym polskim hokeiście Mariuszu Czerkawskim. Wśród nazwisk nowych gwiazd 15. edycji show pojawia się także znana z występu na Eurowizji Blanka. O kolejnych nazwiskach będziemy informowali na bieżąco.

