Nasz reporter zapytał Romanowską o Katarzynę Dowbor! Przerwała wywiad i uciekła! [WIDEO]

Elżbieta Romanowska od 2023 roku jest prowadzącą program "Nasz nowy dom". Przedtem przez 10 lat program prowadziła Katarzyna Dowbor. Gdy Aktorka, kiedy przejęła program po Katarzynie Dowbor, siliła się jeszcze na miłe komentarze dotyczące swojej poprzedniczki. Mówiła o niej wprost, że jest ikoną i zachwalała jej wkład w ten program. Jednak na wiosennej ramówce Polsatu na pytanie o Katarzynie Dowbor jej reakcja wprawiła dziennikarza "Super Expressu" w konsternacje! Aktorka przerwała wywiad i uciekła sprzed naszej kamery! Czyżby ta reakcja mówiła więcej niż 1000 słów?

Reporter "Super Expressu" pyta Romanowską o relacje z Katarzyną Dowbor! Przerwała wywiad i odwróciła się na pięcie

Odejście z programu i nowa prowadząca przez wiele miesięcy elektryzowały opinie publiczną. O relacjach Pań powstawało wiele spiskowych teorii. Na ramówce Polsatu nasz reporter postanowił zapytać wprost czy Panie miały ze sobą kontakt, kiedy Elżbieta Romanowska przejęła prowadzenie programu. To pytanie wyraźnie nie przypadło do gustu nowej prowadzącej. Ta postanowiła odwrócić się na pięcie i podziękować za wywiad. Niecodzienna sytuacja! Zobaczcie jak to wyglądało w poniższym WIDEO!

Po tym pytaniu Ela Romanowska przerwała wywiad i uciekła! O co poszło?