Natalia Klimas grała w USA. Zdradziła, jakie są Sarah Jessica Parker i Blake Lively

Co słychać u Natalii Klimas? Aktorka postawiła na rodzinę

Natalia Klimas, córka znanej polskiej projektantki Joanny Klimas, urodziła się w Warszawie w 1983 r. Przyszła gwiazda już w wieku osiemnastu lat postanowiła wyjechać z Polski do Stanów Zjednoczonych, aby tam uczyć się wymarzonego fachu - studiować aktorstwo. Klimas pobierała nauki w kultowej szkole Lee Strasberga oraz w The William Esper Studio i to właśnie w USA zaczęła stawiać pierwsze kroki w zawodzie. Wśród tytułów, w jakich wystąpiła wówczas początkująca aktorka, znalazł się film "Słyszeliście o Morganach" z Sarah Jessicą Parker i Hugh Grantem oraz serial "Plotkara" z Blake Lively.

Po dziesięciu latach życia za granicą artystka postanowiła jednak wrócić do kraju ze względów prywatnych - związała się z producentem filmowym Piotrem Woźniakiem-Starakiem. W Polsce występowała m.in. w serialach "Komisarz Alex", "Barwy szczęścia" czy "Przyjaciółki". Dziś spełnia się głównie jako mama, co przekłada się na życie zawodowe aktorki, która coraz rzadziej pojawia się na ekranach, natomiast w czerwcu 2024 r. wkroczyła do księgarń z książką "Zuzia i Hania. Lato z lawendą".

Natalia Klimas o hollywoodzkich gwiazdach. "Pełna profeska połączona ze sporym dystansem"

Natalia Klimas gościła ostatnio w podcaście Sandrine Meunier "Polecony z WWA", w którym wróciła wspomnieniami do czasu spędzonego na amerykańskich planach filmowych. Polska aktorka podzieliła się wrażeniami na temat zagranicznych gwiazd, w tym Sarah Jessiki Parker, z którą miała okazję zagrać razem w "Słyszeliście o Morganach":

Trudno mi się wypowiadać jakoś szerzej na ten temat, dlatego że spędziłyśmy na jednym planie jeden dzień. Była niezwykle profesjonalna, bardzo miła, pełna szacunku dla absolutnie wszystkich na tym planie. Taka wzorowa amerykańska gwiazda filmowa. Pełna profeska połączona ze sporym dystansem, który z tego wynika. Jak musisz być wzorowa, to też się nie otwierasz bardziej. Była bez zarzutu, i była dla mnie i dla aktora włoskiego, który grał mojego męża, bardzo uprzejma. Rozmawiała z nami, była zainteresowana tym, jak to jest, że on jest z Włoch, ja z Polski, a że gramy Francuzów, mówimy po francusku, to było dla niej takie interesujące. Nie no, słodycz. Słodycz - podsumowała koleżankę po fachu Klimas.

Na planie tej samej produkcji polska gwiazda spotkała Hugh Granta. Niestety okazało się, że nasza rodzima aktorka nie miała szansy na większą interakcję z Brytyjczykiem:

Minęliśmy się tylko na przymiarkach i w ogóle nie mieliśmy okazji... Boże, jak ja go uwielbiam, jego sarkazm i poczucie humoru są absolutnie nie z tej ziemi - zachwycała się Grantem Natalia.

Klimas pracowała również z Blake Lively na planie "Plotkary". W ostatnich miesiącach amerykańska artystka znalazła się w ogniu krytyki najpierw przez niewłaściwy sposób promocji filmu o przemocy domowej "It Ends with Us" (aktorka zachęcała fanów do ubierania się na seanse kinowe w kwieciste wzory), a potem ze względu na niegrzeczne zachowanie względem dziennikarki w trakcie wywiadu w 2016 r., który dopiero kilka miesięcy temu ujrzał światło dzienne. Natalia Klimas bardzo miło wspomina jednak gwiazdę "Plotkary":

Blake jest taka, jak myślisz, jest tak zabawna. Zaśmiewała się z tego, że zżarła dwa burrito, a zaraz ma scenę w obcisłej cekinowej sukience, że może nie powinna była tego zrobić. Dusza towarzystwa, słodka, śmieszna. (...) Oni strasznie lali z tego scenariusza na tym planie, że to jest takie cheesy. Blake opowiadała któremuś z aktorów, o czym jest ta scena, którą będziemy grać, że cha cha cha, ogólnie polewka. Więc oni raczej sobie drwili mocno, ale wyniosło ich to na szczyty - zdradziła kulisy kręcenia kultowego serialu Klimas.

Kaczorowska spędziła noc z wielką gwiazdą TVN! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kasia Moś jest w ciąży! Wielka gwiazda wszystko potwierdziła