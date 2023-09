Natalia Kukulska wzruszyła fanów. Naprawdę TO wrzuciła!

Miłość Jantar i Kukulskiego po 10 latach rozdzieliła katastrofa lotnicza. To w niej zginęła matka Natalii. Dziewczynka miała wtedy zaledwie 4 lata. Przez wiele lat krążyło przekonanie, że małżeństwo rodziców Kukulskiej było bardzo udane. Jednak zaczęły wychodzić długo skrywane sekrety. Według bliskich znajomych, Jarosław Kukulski miał mieć romans z Ireną Santor, czego jednak nikt oficjalnie nie wierzyć. Natalia znalazła po latach notes matki, w którym dzieliła się ona swoimi przemyśleniami.

Inni informator „Faktu” zaznacza, że Anna Jantar też nie była wierna mężowi. Rozważała ona nawet rozstanie z Jarosławem Kukulskim.

W mediach opublikowano też list, który w dniu śmierci przy sobie miała Anna Janter.

- Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. PS. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama – czytamy w liście