Natalia Niemen od jakiegoś czasu może pochwalić się sporym zainteresowaniem ze strony mediów. Jakiś czas temu artystka reagowała na słowa krytyki, które pojawiły się pod jej adresem. Wszystko za sprawą jej występów muzycznych. Wtedy internauci zarzucali jej, że nie umie śpiewać i dawali cenny rady, aby zmieniła profesję. Teraz sprawa dotyczy zupełnie czegoś innego. Natalia opublikowała na swoim instagramowym koncie coś niebywałego.

Zobacz też: Zbulwersowana Natalia Niemen ostro do krytyków. Nieprawdopodobne

Natalia Niemen na swoje instagramowe konto wrzuciła niedawno serię zdjęć, na których zapozowała w skąpym bikini. Wokalistka w opisie posta wyznała, że należy do ciałopozytywnego ruchu. Nie przejmuje się niedoskonałościami oraz w pełni akceptuje siebie.

"Pierwsze zdjęcie to taka zmyłka. Wiem, wiem. Taka Pamela jestem brunette, ale nie wszędzie. Następne fotki to pokazówka mojego brzucha. Przestałam się nim przejmować. Trzy ciąże, trzy porody. Okres przedmenopauzalny. 48 lat. Zaraz 49. Tłuszcz, rozciągnięta skóra, wałki. Tu niby sexi cyc dla niepoznaki, a zaraz bebeć niesexi. Zachęcam do zlewu własnych niedoskonałości. Kobiety. Matki. O ile dbamy o zdrowie, o postawę (ach, te wdowie garby, zamknięte klatki piersiowe, szyje wchodzące w korpus, pochylone do przodu głowy), o sen, odżywiamy się zdrowo, stawiamy na relax i regenerację, to wszystko jest ok. Myślę, że nie musimy w tym względzie (brzusznym) być perfekcyjne" - napisała wyraźnie dumna z siebie Natalia.