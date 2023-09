Córka Niemena odcina się od Kościoła?! Woli kluby LGBTQ+

Natalia Niemen została wychowana w tradycyjnych wartościach. Wiara była dla niej zawsze ważna.

- Gdy miałam dziewięć lat, dostałam totalnego bzika na punkcie wiary katolickiej i Kościoła. Komunia, a potem różne aktywności w kościele to była dla mnie podstawa, bywało, że odłączałam się od dzieci bawiących się na podwórku i mówiłam, że muszę iść się pomodlić – opowiada dla Wysokich Obcasów Niemen.

Jako nastolatka odsunęła się od Kościoła Katolickiego, choć dalej religia zaprzątała jej głowę.

- Ta toksyczna forma szukania siebie, bo dzisiaj tak to nazywam, cały czas we mnie drgała i około dwudziestki wróciłam do tematu chrześcijaństwa w sposób mocno fundamentalistyczny. Tylko tym razem weszłam w protestantyzm – powiedziała dla Wysokich Obcasów Natalia Niemen.