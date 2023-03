Natalia Siwiec pod kroplówką w Meksyku! Przyjęła eliksiry młodości!

Natalia Siwiec imprezuje w Meksyku jak szalona! Polska gwiazda trafiła pod kroplówkę

Natalia Siwiec pojawiła się w polskim showbiznesie dosłownie z dnia na dzień. Pewnego dnia w 2012 roku zasiadła na trybunach stadionu piłkarskiego w koszulce z orłem i nagle wszyscy zaczęli robić jej zdjęcia. Natalię okrzyknięto Miss Euro, bo była podobno najpiękniejsza na całym stadionie. Ba! Może nawet wśród wszystkich fanek polskiej piłki nożnej. Lata lecą, a Natalia Siwiec idąc z duchem czasu pokazuje się nam przede wszystkim za pośrednictwem Instagrama. Polska Miss Euro 2012 od paru lat mieszka w słonecznym Meksyku, gdzie wyjechała z mężem Mariuszem Raduszewskim i kilkuletnią córką Mią. Natalia Siwiec chętnie zamieszcza w sieci relacje ze swojego rajskiego życia.

Dożylny eliksir dla Natalii Siwiec i jej koleżanek. Co to była za impreza!

W gorącym Meksyku impreza zdaje się nie mieć końca! A tym razem Natalia Siwiec naprawdę dała się ponieść szaleństwu. Pokazała, jak w czerwonej kreacji balowała na imprezie zorganizowanej na cześć jednej ze swoich koleżanek. Zdradziła swoim fanom, że musiała podłączyć się pod kroplówkę! Pokazała nawet nazwę substancji, jaką dożylnie wtłoczyła w swe ponętne ciało. Okazuje się, ze to substancja zwana przez celebrytów "eliksirem młodości". Najwyraźniej witaminy to sekretny sposób Natalii Siwiec na to, by zostać miss!

