Nikt nie zwrócił uwagi na to, co 59-letnia Małgorzata Ostrowska-Królikowska usłyszała w "Tańcu z gwiazdami"! "Niedopuszczalne"

Rafał Maserak naprawdę to powiedział do Marcina Hakiela! Wgniotło nas w fotel. Nie przesłyszeliśmy się!

Natasza Urbańska wielokrotnie próbowała przebić się do tzw. mainstreamu, z różnym skutkiem. Nie można oczywiście stwierdzić, że nie udało jej się zdobyć popularności, bo byłaby to nieprawda. Próby zyskania wielkiej sławy w polskiej telewizji się jednak nie udały. Prowadzenie przez Urbańską programu "Taniec z gwiazdami" budziło różne emocje, podobnie jak jej utwory (np. słynne "Rolowanie") czy podejścia do konkursu Eurowizja. Ale nie można Nataszy odmówić talentu. Jest świetną tancerką, fenomenalną wokalistką, do tego wygląda obłędnie. Fani zawsze są pod wrażeniem tego, jak prezentuje się na scenie. I widać to w jej rozpoznawalności w teatrach, gdzie mocno rozkręciła karierę. Z jakiegoś niezrozumiałego powodu, z telewizją było inaczej. Teraz Natasza Urbańska znów ma szansę przekonania do siebie widzów, a to za sprawą tego, że została nową jurorką w siódmej edycji programu "The Voice Kids" w TVP. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą wypowiedzi na temat "małego Józefowicza".

Natasza Urbańska o "małym Józefowiczu" na wizji. Szczere wyznanie i natychmiastowa reakcja

Natasza Urbańska stwierdziła na wizji, że ma w domu "dużego i małego Józefowicza". W przypadku tego pierwszego, miała oczywiście na myśli słynnego męża Janusza Józefowicza, który jest aktorem i choreografem. A "mały Józefowicz" to ich córka Kalina, która wcale nie jest już taka mała, bo ma 16 lat.

- Jaką jesteś mamą, tak dla swojej córeczki? - zapytała Cleo podczas przerwy między występami kolejnych uczestników. - Moja Kalina to jest taki mały Józefowicz. Ja mam dużego Józefowicza i małego. I teraz spróbuj się w tym odnaleźć. To jest chyba dobra odpowiedź na to pytanie - skwitowała Natasza Urbańska, której 16-letnia córka występuje na deskach teatru muzycznego Buffo w musicalu "Metro".

Szczere wyznanie wywołało natychmiastową reakcję pozostałych trenerów, którzy włączyli się do rozmowy i próbowali opisać 16-letnią córkę Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. - Ambitna, konkretna, perfekcjonistka - wyliczali Cleo, Tomson i Baron. - Ona jest ambitna, ona wie czego chce, ja jej tylko mogę w tym pomóc, to jej ułatwiam - kontynuowała opowieść Natasza Urbańska.

Natasza Urbańska poruszająco o córce i młodym pokoleniu. "Ma dystans i to jest fajne"

Trenerka "The Voice Kids" Natasza Urbańska postanowiła też się pokusić o diagnozę pokolenia jej nastoletniej córki.

- Wiesz co, to młode pokolenie jest takie: „Mama, to przyjdzie, spokojnie, wiesz, nie wariuj”. Ma dystans i to jest fajne, bo ja tego dystansu nie miałam bardzo, bardzo długo. Ja go złapałam w ogóle chyba po urodzeniu córki - mówi w naszym materiale wideo Natasza Urbańska.

Wszyscy fani "The Voice Kids" mogą oczekiwać więcej emocjonujących momentów już w najbliższą sobotę (2 marca) o godzinie 20:00 w TVP2, gdzie nie tylko usłyszymy utalentowane dzieci, ale także poznamy kolejne głęboko skrywane tajemnice trenerów programu.