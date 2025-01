Tak Violetta Villas śpiewałaby piosenki Sanah i Skolima! To nie jest sztuczna inteligencja

Nie do wiary! Po odejściu Ostałowskiej z "M jak miłość" już drugi jej "syn" zostanie ojcem

Wszyscy to zobaczyli

Skolim to obecnie jeden z bardziej znanych muzyków w Polsce. Znany publiczności jako "król latino" stworzył wiele hitów. Większość Polaków zna go dzięki takim przebojom, jak "Wyglądasz idealnie", "Temperatura" czy "WEJDE WYJDE". Niedawno wyszło na jaw, że Skolim zdobywa serca fanów w każdym wieku.

Zobacz też: Skolim nie wytrzymał i odpowiedział krytykom. Padły wulgarne słowa

Skolim wystąpi w domu seniora? Reakcja pensjonariuszy bezcenna

Już niedługo pensjonariusze jednego z domów opieki będą mogli uczestniczyć w koncercie Skolima. Artysta wystąpi podobno podczas specjalnego koncerty walentynkowego w "Przystani pod Klonami" w Piasecznie. To prawdziwa gratka dla wiernych fanów muzyka.

Dom seniora opublikował na swoim oficjalnym koncie na TikToku informacje o tym, że udało im się zorganizować dla pensjonariuszy koncert Skolima.

Udało mi się zorganizować walentynkowy koncert Skolima. Przyjedzie do nas! - słyszymy na nagraniu.

Ogłoszenie występu artysty wywołało wielką burzę wśród rezydentów domu seniora. Większość była zachwycona informacją o zbliżającym się koncercie. Jeśli seniorzy tak pozytywnie zareagowali na Skolima, może znaleźliby się też fani Malika Montany lub Fagaty.

Skolim - zawrotna kariera

Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, rozpoczął swoją karierę w polskim show-biznesie jako aktor. To dzięki roli Patryka w popularnym serialu "Barwy szczęścia" zdobył popularność. Jednak to właśnie muzyka okazała się dla niego przepustką do kariery. W 2021 roku Skolim zadebiutował na polskiej scenie muzycznej. Pierwsze utwory od razu stały się hitami. Jego muzyka szybko zaczęła być grana w klubach, na festiwalach oraz w mediach społecznościowych.

Jakiś czas temu dziennikarze redakcji Jastrząb Post wyliczyli, że w samym 2024 roku zagrał on ponad 450 koncertów, a według informacji serwisu za jeden koncert wykonawca bierze około 30 tys. zł. To daje ogromną sumę.

Zobacz też: Skolim wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Wyznał, że miał już takie propozycje! Co go powstrzymuje?

Zobacz naszą galerię: Skolim kosi świetne pieniądze

Sonda Chcielibyście żeby Skolim miał swój zestaw w McDonaldzie? TAK, BARDZO NIE, W OGÓLE NIE MAM ZDANIA

Cały Ja - Skolim short Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.