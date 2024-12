Nie żyje 34-letnia influencerka. Nikt jej nie pomógł, wszyscy robili zdjęcia

Co na to Małgosia?

Do tragicznego zdarzenia doszło 5 grudnia w Los Angeles. Podczas eventu zorganizowane przez sieć sklepów BoxLunch, Dominique Brown nieświadomie zjadła posiłek, który zawierał orzeszki ziemne. W wyniku ostrej reakcji alergicznej kobieta zmarła. Jak relacjonuje jej przyjaciółka, Dominique została wcześniej zapewniona, że danie nie zawiera alergenu. Dodała ona, że gdy influencerka poczuła się źle, prosiła o podwiezienie jej do szpitala, ale nikt nie zaoferował pomocy.

Zapytała, czy w jedzeniu są orzeszki ziemne, ale wszyscy odpowiedzieli, że nie. Kiedy od razu poczuła się źle, poprosiła kogoś, żeby zawiózł ją do szpitala, wszyscy odmówili i najpierw robili jej zdjęcia. To bardzo smutne

Dominique Brown nie żyje. Brat influenserki zwrócił się do fanów

Dominique Brown była popularną influencerką, znaną szczególnie w społeczności Disneyowskiej jako współtwórczyni platformy Black Girl Disney. Wyróżniała się swoją autentycznością, kreatywnością i zaangażowaniem w mediach społecznościowych, inspirując wielu swoim podejściem do kultury pop.

Na profilu Dominique na Instagramie pojawiał się wiadomość od jej brata:

Chciałem poświęcić chwilę, aby podziękować medialnej rodzinie mojej siostry za okazanie jej tak wiele miłości i światła. Disney przyniósł jej radość, ale niezrównane było to, że znalazła społeczność, która pokochała ją i Disneya tak samo jak ona. Będzie mi brakować mojej siostry, najlepszej przyjaciółki i tego zaraźliwego uśmiechu, który zawsze miała. Dziękuję, naprawdę, z głębi serca

Przedstawiciel BoxLunch zabrał głos w sprawie

BoxLunch to sieć sklepów, która łączy sprzedaż popkulturowych produktów z działalnością charytatywną. Marka oferuje szeroką gamę artykułów związanych z filmami, serialami, komiksami i grami, takich jak odzież, akcesoria, zabawki czy artykuły dekoracyjne. Co wyróżnia BoxLunch, to fakt, że za każdą transakcję o wartości 10 dolarów firma przekazuje równowartość jednego posiłku dla osób potrzebujących, współpracując z organizacją Feeding America. Przedstawiciele firmy zabrali głos po śmierci influenserki:

Jesteśmy zdruzgotani odejściem Dominique Brown, ukochanej członkini kolektywu BoxLunch, która doznała nagłego wypadku medycznego podczas imprezy organizowanej w czwartek w Los Angeles. Nasze serca kierują się do jej rodziny i przyjaciół, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ich (...) w tym bolesnym czasie

- zapewniono w serwisie US Weekly.