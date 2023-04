Nie żyje aktor "Pianisty" Roman Garbowski. Grał też w "Plebanii"

Nie uwierzycie, co Jan Nowicki ma włożone do trumny! Cezary Pazura się wygadał

Roman Garbowski zaczynał jako lalkarz w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Potem pracował w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim i Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. - Zielonogórska publiczność zna Romana Garbowskiego z ról, m.in.: Dżepetta w „Pinokio, czyli przygody drewnianego pajacyka”, Bagażowego w „Słudze dwóch panów”, Gralona w „Balladynie”, Spiskowca i Prezesa w „Kordianie” - czytamy na stronach Radia Zielona Góra. Garbowski zagrał także u samego Romana Polańskiego. W "Pianiście" wcielił się w Żyda na bazarze sprzedającego naftalinę. Potem wspomniał spotkanie z reżyserem. - Gdy mieliśmy po sześć lat, pan ukrywał się przed gestapo, ja starałem się nie umrzeć z głodu na stepach Kazachstanu. Prócz tego, że urodziliśmy się w tym samym roku, pod tym samym znakiem zodiaku, to mamy jeszcze te same imiona - rzuciłem na odchodne do Polańskiego. - A no właśnie! - uśmiechnął się - mówił Roman Garbowski w wywiadzie dla zielonogórskiego dodatku "Gazety Wyborczej".

Sonda Czy Roman Polański powinien zostać oczyszczony z zarzutów? Tak Nie Nie mam zdania