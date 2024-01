Nie żyje Christian Oliver i jego dwie córki. Jedna z dziewczynek miała 12 lat, a druga - 10. Niewyobrażalna tragedia miała miejsce na Karaibach. Rodzina podróżowała samolotem. Jak podaje serwis filmweb.pl, dramat rozegrał się u wybrzeży wyspy Bequia. "Niewielki samolot z nieustalonych dotąd przyczyn wpadł do wody wkrótce po starcie. Zginęło troje pasażerów oraz pilot. Później podano, że zmarłymi pasażerami byli Christian Klepser oraz jego dwie córki w wieku 10 i 12 lat" - czytamy w branżowym serwisie. Christian Oliver urodził się w Niemczech. Tam spędził dzieciństwo, a potem wyjechał na studia do USA. Ze studiowania nic nie wyszło, ale Niemiec zaczął robić karierę jako model i aktor. W tej roli zadebiutował w 1994 roku w serialu "Saved By The Bell: The New Class". Potem zagrał w wielu popularnych produkcjach, m.in. "Kobra - oddział specjalny" czy " "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia"". W Polsce jednak Christian Oliver znany był przede wszystkim z serialu "V.I.P" z Pamelą Anderson emitowanego w telewizji Polsat. Wcielił się tam w rolę fotografa.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia zmarłego tragicznie aktora