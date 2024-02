Żałoba w "Tańcu z gwiazdami"

Robin Windsor dołączył do telewizyjnego show "Strictly Come Dancing", czyli brytyjskiej wersji "Tańca z Gwiazdami", w 2010 i występował na parkiecie przez trzy lata. W tym czasie szkolił i partnerował celebrytkom takim jak Anita Dobson, Lisa Riley i Deborah Meaden.Informacja o śmierci Robina Windsora została opublikowana 20 lutego 2024 roku na Facebooku, jednak nie podzielono się z fanami przyczyną śmierci 44-latka.

"Z ciężkim sercem ogłaszamy tragiczną śmierć naszego ukochanego przyjaciela, Robina Windsora. Obecność Robina w „Come What May" była czymś więcej niż tylko występem. To było ucieleśnienie pasji, wdzięku i czystego talentu. Jego niezwykła umiejętność wyrażania emocji poprzez ruch zawsze urzekała publiczność, zapierając dech w piersiach przy każdym występie. Oprócz wyjątkowego tańca tętniący życiem duch Robina zawsze rozświetlał pomieszczenie, wypełniając próby i występy ogromną energią. Jego śmiech był zaraźliwy, a życzliwość bezgraniczna" - czytamy.

Kim był Robin Windsor z "Tańca z gwiazdami"?

Gwiazdor urodził się 15 września 1979 roku w hrabstwie Suffolk w Anglii i tańczył od trzeciego roku życia. Rodzice szybko dostrzegli talent syna i zapisali go do szkoły tanecznej. Już w wieku 15 lat przeprowadził się do Londynu, gdzie kontynuował swoją karierę. Po pożegnaniu się z telewizyjnym hitem widzowie mogli go oglądać m.in. w spektaklu "Come What May".

Robin Windsor nie żyje. Jak wyglądały ostatnie chwile tancerza?

Ostatni post w social-mediach zamieścił 28 stycznia. Wcześniej dzielił się z internautami relacją z podróży po Afryce, gdzie na zdjęciach wyglądał na szczęśliwego i nic nie zapowiadało tragedii. Przyjaciele przez kilka dni poszukiwali zaginionego, z którym stracili kontakt. Niestety pomoc przyszła zbyt późno - znaleziono go martwego w pokoju hotelowym w Londynie, zaledwie kilka dni po powrocie z wymarzonych wakacji.

Przyjaciele wspominają jednak, że Robin od wielu lat walczył z depresją. Szczególnie trudne chwile przechodził w 2013 roku, kiedy to rozstał się z hitowym formatem telewizyjnym "Strictly Come Dancing", oraz z życiowym partnerem. Jeden z przyjaciół tancerze powiedział brytyjskim mediom, że Windsor kilkukrotnie dawał mu do zrozumienia, że w okolicach nowego roku, czyli niecałe dwa miesiące przed tragiczną śmiercią, spotkało go coś strasznego i traumatycznego, ale nie zdradził dokładnie o co chodziło. Niedługo po tym wyruszył do Afryki, jednak po powrocie... stracił życie.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc innej osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia