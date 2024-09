Nie żyje Lech Sołuba. Jego siostra dodała w sieci krótki, ale porażający wpis

"Nie zmarł na to, co mu dolegało"

Na facebookowym profilu Moniki Sołubianki pojawił się smutny wpis. "Jeden z ulubionych wierszy mojej nieżyjącej siostry" - zaczęła aktorka i zacytowała utwór Artura Międzyrzeckiego:

"I podchorąży nie zdąży. I uciecze, co się odwlecze. I nie patrz końca, bądź mądry. I nic się w niepamięci nie pogrąży. I nie każdy jest kowalem swego szczęścia. I nie uświęcają się środki celami. I nie parami chodzą nieszczęścia. Ale wilczymi stadami".

Na koniec dodała szokującą informację:

"Dzisiaj zmarł mój brat, a partner leży w szpitalu po udarze".

Te wieści wprawiły w osłupienie osoby śledzące profil Sołubianki. "Ściskam Cię Moniko", "Przykro mi bardzo. Ściskam ciepło", "OMG, Leszek? Bardzo współczuję, ściskam", "Wyrazy współczucia" - czytamy w sieci.

Nie żyje Lech Sołuba. Jego twarz znacie z popularnych filmów i seriali

Lech Sołuba miał 76 lat. Zmarł 18 września, podobnie jak wokalista Budki Suflera Felicjan Andrzejczak. Obaj panowie urodzili się w tym samym roku, dzieliło ich zaledwie kilka miesięcy.

Sołuba grał od lat 70. niemal do końca życia. W 2022 r. można było go zobaczyć w "Gierku", gdzie wcielił się we Władysława Gomułkę - to była jego ostatnia rola. Pojawiał się w serialach - "Na dobre i na złe", "Ranczo" czy "Pensjonat pod różą", grał w Teatrze Telewizji. Ale jego twarz najbardziej kojarzy się z kultowym "Misiem".

Śmierć Lecha Sołuby. Co się stało?

Przyczyna śmierci aktora znanego z takich produkcji jak "Kolumbowie", "Miś", "Przygody psa Cywila", "Bez miłości", "Człowiek z żelaza", nie została jeszcze upubliczniona. Jego siostra w swoim facebookowym wpisie nie zdradziła nic na ten temat.

